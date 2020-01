Kenia-Regierung streitet über Finanzierung von Wahlversprechen

Potsdam

In Brandenburgs Kenia-Koalition wird hinter den Kulissen heftig darum gerungen, welche Wahlversprechen die Parteien im laufenden Jahr einlösen können. Die Auseinandersetzung hat sich an einem Vorentwurf für den Nachtragshaushalt 2020 aus dem SPD-geführten Finanzministerium entzündet. Der sieht vor, bis Ende des laufenden Jahres 37 Millionen Euro für Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag auszugeben – allerdings bevorzugt das Finanzministerium nach Einschätzung von CDU und Grünen vor allem SPD-Projekte. Das Dokument liegt der MAZ vor.

Woidke baut seine Regierungszentrale aus

So hat Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) in dem Entwurf an erster Stelle die Schaffung von 25 zusätzlichen Stellen in der SPD-geführten Staatskanzlei vorgesehen – derzeit gibt es 184 Stellen in der Regierungszentrale von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD). Die Neuen sollen als Regionalkoordinatoren den Kontakt zwischen Landesregierung und Regionen verbessern. Die märkische SPD hatte diese „Kümmerer“-Posten im Wahlkampf vorgeschlagen, weil in vielen Landesteilen eine Dominanz der Lausitz mit ihrem Kohleausstieg befürchtet wurde.

Lehren aus Lausitz-Hype und missglückter Kreisreform

Außerdem lastete auf der SPD im Wahlkampf die missratene und 2017 abgeblasene Kreisgebietsreform, die von vielen Kritikern als Zeichen der Entfremdung der SPD zu den Regionen gewertet worden war. Rund 2,7 Millionen Euro im Jahr sollen die neuen Stellen in der Staatskanzlei nun kosten.

Hingegen reklamiert die CDU nach Angaben von Verhandlungsteilnehmern, in dem von ihr geführten Infrastrukturministerium würden die regionalen Beauftragten viel dringender gebraucht. Das Ressort verantworte eigentlich die Regionalpolitik – die Fachleute fehlten dort, um Projekte anzuschieben.

Die CDU vermisst Geld für wichtige Vorhaben

Haushaltsmittel für die auf Druck der CDU ins Regierungsprogramm versprochene „Task Force“ zur Abschiebung krimineller Asylbewerber sucht man in dem Vorentwurf vergebens – die CDU veranschlagt für die Aufgabe bis zu zehn Posten. Die Partei will beim Thema Innere Sicherheit Härte demonstrieren. Der Entwurf zum Nachtragshaushalt habe „uns alles andere als glücklich gemacht“, sagt ein CDU-Koalitionär.

Enttäuscht sind auch die Grünen. Gerade das Gesundheitsressort, geführt von Ursula Nonnemacher, kommt nicht gut weg in dem Nachtragshaushalt. So sind etwa für den „Pakt für Pflege“ 8,5 Millionen Euro fürs Jahr 2020 vorgesehen. Im Koalitionsvertrag hatten die Kenia-Parteien aber 30 Millionen Euro pro Jahr als Ziel angegeben. Was völlig fehlt in dem Dokument: Die im Regierungsprogramm versprochenen 110 Millionen Euro jährlich für Investitionen in Krankenhäuser.

Von Seiten der Grünen hieß es, die Verhandlungen seien noch am Laufen, die Diskussion sei nicht beendet. Aus SPD-Kreisen hieß es, viele Projekte aus dem Koalitionsvertrag könnten gar nicht sofort umgesetzt werden. Der Nachtragshaushalt solle voraussichtlich im Mai beschlossen werden, die Mittel stünden also faktisch erst zur Jahresmitte zur Verfügung. Auch deshalb fielen manche Summen geringer aus.

Machtzentren für Grüne und CDU

Was der Entwurf noch offen legt: Mit der Schaffung von zusätzlichen Staatssekretärsposten in Innen- und Gesundheitsministerium sind 14 neue Stellen geschaffen worden – wie berichtet, kosten sie den Steuerzahler etwa eine Million Euro im Jahr. Die Spitzenposten und ihre Entourage sollten CDU und Grünen helfen, gegenüber der geballten Verwaltungsmacht der seit 30 Jahren regierenden Sozialdemokratiekleine Machtzentren innerhalb der Regierung einzurichten.

Ein Nachtragshaushalt wird in der Regel benötigt, wenn unvorhergesehene Ausgaben aufs Land zukommen. Denn die eigentliche Finanzplanung ist im Fall Brandenburgs in einem regulären Haushaltsplan auf zwei Jahre festgelegt. Zu den 37 Millionen Euro für Wahlversprechen muss die Landesregierung noch Geld für weitere 266 Millionen Euro nachschießen, die sich zum Beispiel aus Tariferhöhungen ergeben. Mehr als die Hälfte des Geldes (169 Millionen Euro) soll durch einen Griff in die Rücklage gedeckt werden. Dort liegen derzeit etwa zwei Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ein Jahres-Haushalt umfasst etwa zwölf Milliarden Euro.

Von Ulrich Wangemann