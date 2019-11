Wird Kesy zum Kenia-Problem?

Potsdam

Den Punkt „millionenfache Kennzeichenspeicherung“ hatten die Kenia-Koalitionäre weitgehend ausgespart in ihrem Regierungsprogramm. Man will ein Verfassungsgerichtsurteil und die Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten des Landes in Sachen „Kesy“-System abwarten. Die Datenschützerin hat nun geliefert.

Der härteste Gegner sitzt am Koalitionstisch

Und Dagmar Hartge hat klar gemacht: Sie hält überhaupt nichts von der derzeitigen Praxis, wonach seit April 2017 im Grunde alle Kennzeichen auf den östlichen Autobahnabschnitten fotografiert und auf Polizeirechnern gespeichert werden. Nun müssen die Koalitionäre sich verstärkt Gedanken machen, wie sie die Sache vom Tisch bekommen. Schließlich sitzen die härtesten Gegner der Datensammlung künftig in der Regierung – die Grünen. Die werden nicht locker lassen, schließlich gehören Bürgerrechte zu ihrem Markenkern. Dem gegenüber stehen die bisherigen Hardliner von der SPD.

Ein bisschen Aufschub haben sich die Koalitionäre in ihrem Vertrag heraus verhandelt. Der Ball ist jetzt im Feld der Verfassungsrichter. Die werden Hartges Analyse sorgfältig lesen. Schließen sie sich der Kritik an, hat der neue CDU-Innenminister ein erstes größeres Problem: Er müsste seiner Polizei ein sehr erfolgreiches Ermittlungsinstrument aus der Hand nehmen.

Von Ulrich Wangemann