„Kesselschlacht in Berlin“: Fraktionen fordern Rücktritt des AfD-Abgeordneten Lützow aus dem Innenausschuss

Potsdam

Nach umstrittenen Aussagen in einem Telegram-Chat, der laut dem Brandenburger Verfassungsschutz das Ziel hat, „kämpferisch gegen das politische System anzugehen“, werden Forderungen laut, der Landtagsabgeordneten Freiherr Daniel von Lützow (AfD) müsse als Mitglied des Innenausschusses zurücktreten.

Am Mittwoch forderten die Koalitionsfraktionen gemeinsam mit Linke und BVB/Freie Wähler, die AfD müsse „im Sinne, der zuvor proklamierten Selbstreinigungskräfte“ aktiv werden und sich von jeglichen Aufrufen zu Gewalthandlungen gegen Polizistinnen und Polizisten distanzieren. „Äußerungen von Landtagsabgeordneten, die diesem Grundsatz entgegenstehen, schaden dem Ansehen des Ausschusses und beeinträchtigen dessen Arbeit“, hieß in der gemeinsamen Erklärung.

Lützow: „Ich sage nur Kesselschlachten in Berlin“

Zuvor war bekannt geworden, dass der AfD-Abgeordnete Daniel Freiherr von Lützow Mitglied einer Telegram-Gruppe war, in der sich laut dem Brandenburger Verfassungsschutz seit Anfang April „Extremisten, Corona-Verschwörer, Reichsbürger sowie ehemalige Mitglieder von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee“ gesammelt hatten. Nach eigenen Angaben beansprucht die Gruppe, mit dem Namen „Veteranen-Pool“, die Teilnahme an Corona-Demonstrationen mit dem Ziel „das deutsche Volk zu schützen.“

Auch Lützow, der 1999/2000 als Soldat im Kosovo stationiert war, hatte sich in einer Berlin-Brandenburg-Gruppe geäußert: „Ich sage nur Kesselschlachten in Berlin.“ In einem anderen Eintrag berichtete er, letztes Jahr in Cottbus habe er in „einer Gasse gekesselt gestanden und hatte zum Glück ein paar Fußballjungs, die mitgeholfen haben.“ Und in einem dritten: „Ich hab schon 17 gesagt, gebt mir 100 Mann und das Antifa-Gedöns ist schnell wieder zu Hause.“

Screenshot des „Veteran-Pool“. Quelle: RND

Am Mittwoch erklärte Lützow, er distanziere sich ausdrücklich von Gewalt. Er sei „nur drei Tage“ Mitglied in der Chat-Gruppe gewesen. Nach der Berichterstattung in der vergangenen Woche sei er aus der Gruppe ausgetreten, da es ihm „zu krude“ geworden sei. Eine Aussage, die der SPD-Abgeordneten Andreas Noack als „unglaubwürdig“ kommentierte. Die AfD-Fraktion müsse endlich handeln, bekräftigte Noack die Forderungen nach Lützows Rücktritt aus dem Innenausschuss.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) zeigte sich vergangene Woche entsetzt über die Äußerungen des AfD-Abgeordneten: „Dass ein Landtags­abgeordneter offen Gewalt verherrlicht und dazu anstachelt, ist mehr als nur befremdlich“, sagte er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Wenn Herr Lützow noch einen letzten Funken Anstand im Leib hat, sollte er sich umgehend entschuldigen und seine Kumpanen zum absoluten Gewaltverzicht aufrufen.“

Der AfD-Abgeordnete Lützow war Mitglied der Bundeswehr. Quelle: MAZ

Lützow ist bei den Behörden bekannt: Kurz vor Silvester 2020 hatte er laut Polizeikreisen bei einer Geburtstags­party in Cottbus, die von der Polizei aufgelöst wurde, den angerückten Beamten mit Verweis auf seinen Kosovo-Einsatz massiv mit Gewalt gedroht.

Der Chef der AfD-Landtags­fraktion, Hans-Christoph Berndt, sagte gegenüber dem RND: „Mit Sicherheit werden die Zitate auf der nächsten Fraktionssitzung diskutiert werden. Schon jetzt stelle ich klar, dass es für die Fraktion und für mich bei der politischen Arbeit der AfD keine Abstriche am Prinzip der Gewaltfreiheit gibt.“

Das Bundesverteidigungs­ministerium hatte jede Verbindung einer Telegram-Gruppe angeblicherVeteranen zur Bundeswehr zurückgewiesen.„Es gibt auch hier einige Aufregung über eine Telegram-Gruppe. Hierzu stellen wir fest: Es handelt sich nicht um eine Organisation der Bundeswehr“, schrieb das Verteidigungs­ministerium auf Twitter. Und: „Wir distanzieren uns von den Inhalten. Für uns ist klar: Wir dulden keinen Extremismus und fahren weiterhin eine Null-Toleranz-Linie.“ Der Reservistenverband distanzierte sich ebenfalls von der Gruppe, die vergangenen Woche rund 12.000 Mitglieder verzeichnete.

Von Gesa Steegerund Jan Sternberg