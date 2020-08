Kfz-Versicherungen: Das ändert sich für Brandenburger mit den neuen Regionalklassen

Potsdam

Wie in jedem Jahr haben Versicherungen die Regionalklassen ihrer Kfz-Policen überprüft – und Anpassungen vorgenommen. Die Regionalklassen für alle deutschen Zulassungsbezirke werden einmal im Jahr vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) herausgegeben. Dadurch ändert sich für viele Kfz-Halter die Berechnungsgrundlage des Versicherungsbeitrags – auch in Brandenburg.

Landesweit gibt es Änderungen in drei Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten: In Brandenburg/Havel wird es bei der Vollkasko teurer – sie steigt von Klasse 2 auf Klasse 3 –, die Teilkasko wird wiederum günstiger – sie fällt von Klasse 8 auf Klasse 7. In Potsdam erhöht sich die Kfz-Haftpflicht von Klasse 7 auf Klasse 8, bei Teil- und Vollkasko geht es um jeweils eine Klasse nach unten – die Teilkasko von 8 auf 7, die Vollkasko von 5 auf 4. Außerdem gibt es im Landkreis Barnim Änderungen bei der Teilkasko (von Klasse 8 auf Klasse 7) sowie bei der Vollkasko (von Stufe 2 auf Stufe 3).

Am teuersten bleibt Berlin

Berlin bleibt auch im kommenden Jahr das teuerste Pflaster in Deutschland, wenn man ein Auto versichern muss. Wie in den Vorjahren wies die Hauptstadt bei der Kfz-Haftpflicht die schlechteste Schadenbilanz aller 413 deutschen Zulassungsbezirke aus, wie der GDV am Dienstag berichtete. Bei der Neu-Einteilung der Regionalklassen blieb Berlin in der höchsten Klasse 12.

Die Einstufung richtet sich nach dem Schadenverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge. Die zu regulierenden Schäden lagen in der Hauptstadt fast 36 Prozent über dem Bundesschnitt. Mehr als 30 Prozent unter dem Schnitt blieben hingegen die Autofahrer aus dem Prignitz, die auch im kommenden Jahr in der günstigsten Klasse 1 unterwegs sein können.

Wohnort ist entscheidend

Übrigens: Es bringt nichts, bei einem Umzug in die Ballungsgebiete das Heimatkennzeichen zu behalten. Die Versicherungen stufen die Verträge allein anhand des Wohnortes ein, nicht nach dem Kennzeichen des Autos. Die Regionalklassen sind für die Versicherer zwar nicht verbindlich, bilden aber zusammen mit anderen Parametern wie dem Fahrzeugtyp eine wichtige Berechnungsgrundlage für den jeweiligen Tarif. Die neuen Klassen können bei Neuverträgen ab sofort angewendet werden. Bei Altverträgen greifen sie in der Regel zum Hauptfälligkeitstermin, der meist am Jahreswechsel ist.

Die beiden Vergleichsportale Check24 und Verivox wiesen darauf hin, dass die meisten Versicherer die Wohnortkomponente noch kleinteiliger berechnen – auf der Grundlage der Postleitzahlbezirke. In Einzelfällen kann so eine modellhafte Kfz-Versicherung auf der einen Straßenseite bis zu 200 Euro teurer sein als auf der anderen, berichtete Verivox. Bei einer Höherstufung der Regionalklasse steht dem Versicherten ein Sonderkündigungsrecht zu.

