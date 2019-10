Kompliziertes Verfahren

Potsdam

Die Idee klingt schon verlockend: Statt zur Kfz-Zulassungsbehörde zu fahren und sich dort die Füße in den Bauch zu stehen, um einen Wagen anzumelden, kann man das künftig bequem von zu Hause aus erledigen. Seit 1. Oktober ist die KFZ-Zulassung online möglich. Theoretisch zumindest. Denn das neue Anmeldeverfahren hat viele Tücken. Das fängt schon damit an, dass sich die Einführung des Dienstes in Brandenburg verzögert. Das ist insofern überraschend, als die Staatskanzlei bei jeder Gelegenheit betont, dass Brandenburg Vorreiter bei der Digitalisierung sei. Andererseits ist die Verzögerung auch wieder nicht überraschend. Wir sind ja in Brandenburg.

Wenn man sich den digitalen Zulassungsweg in der Theorie anschaut, vergeht es einem ganz schnell. Man braucht einen Personalausweis, dessen Online-Funktion aktiviert ist. Das ist nur bei neueren Ausweisen der Fall. Die meisten Märker müssten also vor der Online-Zulassung noch aufs Amt, um sich ihren Ausweis freischalten zu lassen. Nötig ist dann noch ein Lesegerät oder die Kopplung mit einer speziellen Ausweis-App, um überhaupt mit der Zulassung beginnen zu können. Und diese Prozedur verlangt den Bürgern dann auch noch einiges ab. Es ist also einfach kompliziert. Genau so, wie die digitale Verwaltung nicht sein sollte.

Von Torsten Gellner