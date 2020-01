Als vor 75 Jahren die Panzer der Sowjetarmee nach Kienitz rollten

Kienitz

Genosse Frost ist am 31. Januar 1945 wieder einmal in diesem Krieg auf Seiten der Sowjetarmee. Das Eis auf der Oder scheint zu tragen. Drei leichte Panzer wagen sich aufs Eis, zwei erreichen das andere Flussufer, einer bricht ein und versinkt im Fluss.

Als die Panzer an jenem Morgen ins Kienitzer Ortszentrum rattern, sitzt Rudi Schulz beim Frühstück in einem einstöckigen Haus mit Garten, Werkstatt und Schuppen. Der damals sieben Jahre alte Junge wird Zeuge eines historischen Ereignisses: Die Russen haben soeben den ersten Brückenkopf am westlichen Flussufer errichtet.

Augenzeuge Rudi Schulz (82) aus Kienitz. Quelle: Ulrich Wangemann

Versteck im Kartoffelbunker

Die Schulzes hören das Rasseln der Ketten, die Rufe der Nachbarn: „Die Russen kommen!“ Seine Mutter, erinnert sich der heute 82-Jährige, habe das Hitlerporträt von der Wand genommen und in den Ofen gesteckt – sie hatte gerade angeheizt. Der Junge, Mutter und Tante verstecken sich in einem etwa 1,20 Meter tiefen Kartoffelbunker, der unter einer schweren Holzfalle versteckt ist. „Wir dachten, wir müssen alle sterben“, sagt Rudi Schulz. „Man hatte uns in der Schule eingetrichtert, dass der Russe mit dem Dolch zwischen den Zähnen kommt und alle tötet.“

Die Einnahme des Dörfchens direkt hinterm Oderdeich hat große psychologische Bedeutung: Zwischen der Roten Armee und Berlin in 90 Kilometern Entfernung liegen nur noch Wald und Felder. Der Kampf um Berlin hat im Grunde an diesem Tag vor 75 Jahren begonnen, auch wenn die Russen noch mehr als zwei Monate brauchen, bis sie die Reichshauptstadt erreichen. Kienitz werden sie nicht mehr hergeben.

Im Alter von sieben Jahren versteckte sich Rudi Schulz im Kartoffelkeller. Heute wird dort Wein gelagert. Quelle: Ulrich Wangemann

„Ich sah, wie ein Soldat die goldene Uhr meiner Mutter einsteckte“

Zwei Behelfsbrücken aus Holz bauen die Russen über den Fluss. 76 Tage lang verteidigen sie den Brückenkopf, erklärt Gerd-Ulrich Herrmann, Militärhistoriker aus Strausberg ( Märkisch-Oderland). Bis zum 23. März erweitern die russischen Stoßtrupps den Vorposten auf 315 Kilometer Breite, um dort Kräfte für die sogenannte Berliner Operation zu stationieren, sagt Herrmann.

Bald nach dem Auftauchen der Panzer in Kienitz knarzen die Dielen über den Köpfen der Versteckten in Rudi Schulzes Elternhaus. Die Falltür öffnet sich, ein Gewehrlauf schwenkt in die Grube. Russische Soldaten holen die Familie ans Tageslicht, Rudis Mutter muss alle Schränke und Türen öffnen. „Ich sah, wie ein Soldat die goldene Uhr meiner Mutter einsteckte“, sagt Rentner Rudi Schulz. Er sagt das ohne Bitterkeit, der Krieg zeigt den Menschen von allen Seiten.

Frontverlauf am 1. Februar 1945 nahe Kienitz, Seelow und Küstrin. Quelle: Laines Rumpff

Kurz nach der Eroberung befiehlt ein Kommando den Frauen, Bauernfrühstück zu bereiten – für 20 Soldaten. Die Russen haben Alkohol mitgebracht, es wird ein improvisiertes Bankett. „Sie wollten ihren Brückenkopf feiern“, sagt Schulz. Ein alter Soldat hebt das deutsche Kind hoch, herzt es, drückt es, reicht es weiter an die Tischnachbarn. „Es waren durchweg ältere Soldaten, sie hatten sicher selbst Familien – sie waren einfach froh, mal wieder ein Kind in den Arm zu nehmen“, sagt Rudi Schulz, dem die Knuddelorgie noch bestens in Erinnerung ist. Er hat russische Soldaten später auch anders erlebt, in einem Stall, allein mit den Frauen – er will nicht drüber reden.

Gedenkfeier am Panzerdenkmal

75 Jahre später kommen wieder Russen zum Feiern nach Kienitz. Der Botschafter hat sich für diesen Freitag angekündigt. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) wird da sein, auch Ex-Regierungschef Matthias Platzeck ( SPD), der seit Jahren die Beziehungen zu Russland trotz aller Kritik pflegt. Eine Gedenkfeier wird es geben am Panzerdenkmal von Kienitz. Auf einem Sockel steht dort ein T-34-Panzer. 2014 hat man es saniert. Jetzt haben Gärtner die Hecken gestutzt, die Sandflächen sind frisch geharkt. Rudi Schulz ist auch eingeladen.

Der russische Botschafter Sergej Netschajew betont die Bedeutung des Ortes für sein Land. 27 Millionen Sowjetbürger seien gestorben im Zweiten Weltkrieg. „Wir haben einen unfassbar hohen Preis gezahlt“, sagt der Botschafter. „Bedauerlicherweise ist man in einigen europäischen Ländern bestrebt, das zu vergessen.“ Die „gewissenhafte Pflege“, des Kienitzer Panzerdenkmals sei „für uns außerordentlich wichtig“, ergänzt Netschajew.

33.000 Rotarmisten fielen

Landrat Gernot Schmidt ( SPD) inspiziert kurz vor dem Empfang den Ort der Feierlichkeiten. Die Russen seien „als Besatzer gekommen und als Freunde gegangen“, sagt er. Gern hätte er mit Vertretern aus Aachen gemeinsam gefeiert, sagt Schmidt. Einen Brief habe er geschrieben, aber „keine Antwort erhalten“, so der Landrat. Aachen – das war die erste große von den Amerikanern befreite Stadt in Westdeutschland.

Panzerdenkmal in Kienitz Quelle: Ulrich Wangemann

Die Initiative kommt nicht von ungefähr: Mit dem Kampf um Aachen, der Schlacht im Hürtgenwald und dem Rheinübergang bei Remagen erlebten die Amerikaner Vergleichbares wie die Russen in Ostbrandenburg: Zehntausende Soldaten starben kurz vor Kriegsende. Was für die US-Army im Westen zum Albtraum Hürtgenwald mit 12.000 Gefallenen wurde, ist für die Russen die Schlacht um die Seelower Höhen, jenen Höhenzug, der von der Wehrmacht zur letzten großen Verteidigungslinie vor Berlin erklärt worden war. 33.000 Rotarmisten fielen dort auf durchgeweichten Hängen, auch mehr als 12.300 deutsche Soldaten.

Noch heute sind Knochen Gefallener zu finden

Märkisch-Oderland ist ein versehrter Landkreis, angefangen bei der verlassenen Kaserne am Oderufer von Küstrin-Kietz, von wo man auf die jetzt in Polen liegende Festung Küstrin blickt. Dort hatte sich die Wehrmacht verschanzt. Die Altstadt ist nach den Kämpfen vom März 1945 nicht mehr aufgebaut worden, mit ihren freigelegten Grundmauern gleicht sie einem modernen, apokalyptischen Pompeji.

Vom sowjetischen Ehrenmal auf den Seelower Höhen schaut die Statue eines Rotarmisten über das Oderbruch – er stützt sich auf einen zerschossenen deutschen Panzer. Heute noch findet man Knochen von Gefallenen in der Gegend.

Flucht in Richtung Oderdamm

Rudi Schulz und die Frauen hält 1945 angesichts der aufflammenden Kämpfe nichts mehr in Kienitz. Im Wohnhaus der Schulzes brechen Rotarmisten die Außenwand zur „kleinen Stube“, in der Rudi bislang schlief, auf und installieren ein Geschütz in dem Unterstand. Mittlerweile brennt die Gaststätte, in der russische und französische Kriegsgefangene zusammengepfercht waren. Die Kienitzer Kirchturmspitze ist abgebrochen. Anfang Februar Februar flüchtet die Familie in Richtung Oderdamm. Im Kienitzer Hafen liegen ein paar Kähne. Dort übernachten die Fliehenden. Am Morgen greifen deutsche Jagdflieger die Boote an, weil die Piloten sie wohl für Brückenbaufahrzeuge der Russen halten. Boote sinken, es gibt Tote, Rudi Schulz wird von einem Splitter am Bein verletzt.

Sein Vater wird nicht aus dem Krieg heimkehren, die beiden älteren Brüder haben Glück. Rudi Schulz macht eine Maurerlehre, wird später Ausbilder und Heimleiter – er zieht nach Seelow, hat zwei Kinder, engagiert sich im Tischtennissport. In dem Kienitzer Haus wohnt heute eine Verwandte. Das Kellerloch existiert noch. Wein lagert dort, wohltemperiert.

Lesen Sie auch:

KZ-Überlebender Peter Johann Gardosch (90): „Gott muss sehr beschäftigt gewesen sein – Auschwitz hat er nicht bemerkt“

Von Ulrich Wangemann