Potsdam

In Brandenburg hat am Montag die Auslieferung des Kinderimpfstoffs von Biontech/Pfizer begonnnen. Über den Großhandel würden damit in den kommenden Tagen Arztpraxen und Impfstellen beliefert, kündigte das Gesundheitsministerium an. Die Corona-Schutzimpfungen für Fünf- bis Elfjährige könnten damit im Lauf der Woche beginnen.

Welche Arztpraxen bieten Kinder-Impfungen an?

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg will am Dienstag, 14. Dezember, eine Liste mit niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten sowie Hausärzten, die Kinderimpfungen anbieten, auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Bieten auch Impfstellen Kinder-Impfungen an?

Ja, das ist vorgesehen. Auch in kommunalen Impfstellen sollen im Laufe dieser Woche die Kinderimpfungen starten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bietet ab Donnerstag (16. Dezember 2021) Corona-Schutzimpfungen für Kinder in den Ruppiner Kliniken nach vorheriger Terminvereinbarung an. Ende dieser Woche gibt es Kinderimpfungen im Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel und in der Metropolishalle in Potsdam.

Soll man Kinder impfen lassen?

Dass für gesunde Kinder nur ein geringes Risiko für eine schwere Corona-Infektion besteht und sie in den seltensten Fällen ins Krankenhaus müssen, das räumt auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ein. Allerdings seien die Inzidenzen unter Kindern derzeit äußerst hoch. Die Folge: Das Virus könne in die Familien getragen werden, wo es dann schnell weitergegeben werden kann.

„Deshalb ist es eine sehr gute Nachricht, dass jetzt ein spezieller Corona-Impfstoff für Kinder zur Verfügung steht“, sagt Nonnemacher. „Ob die Impfung für das eigene Kind in Frage kommt, ist eine individuelle Entscheidung, die Eltern und Sorgeberechtigte am besten mit niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten besprechen“, sagt sie.

Was empfiehlt die Stiko bei Kinder-Impfungen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am vergangenen Donnerstag (9. Dezember 2021) bekanntgegeben, dass sie Corona-Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen empfehlen wird.

Die Stiko empfiehlt die Impfung auch für Kinder, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Corona-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können – wie zum Beispiel Hochbetagte sowie Immunsupprimierte.

Was spricht für eine Kinderimpfung gegen Corona, was dagegen?

Ziel der Stiko-Empfehlung ist es in erster Linie, schwere Verläufe und Todesfälle bei Kindern im Alter von 5-11 Jahren zu verhindern. Die Inzidenz in der Altersgruppe ist sehr hoch. Man kann also davon ausgehen, dass sich ein Großteil der Kinder mit dem Virus ansteckt. In den allermeisten Fällen verlaufen die Infektionen aber ohne Symptome.

Da derzeit für Kinder ohne Vorerkrankungen nur ein geringes Risiko für eine schwere Corona-Erkrankung besteht, gibt es auch nur eine eingeschränkte Impf-Empfehlung der Stiko.

Welche Erfahrungen gibt es mit dem Kinder-Impfstoff?

Es ist der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder ab einem Alter von fünf bis 11 Jahren eingesetzt werden kann. Aber allein in den USA haben bereits mehr als fünf Millionen Kinder mindestens eine Dosis von diesem Vakzin bekommen.

Das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung kann wegen der eingeschränkten Datenlage noch nicht eingeschätzt werden, teilt das Ministerium mit. Sobald weitere Daten vorliegen, werde die Stiko ihre Empfehlung gegebenenfalls anpassen.

Können auch Kinder ohne Vorerkrankungen geimpft werden?

Ja, die Stiko-Empfehlung lässt das zu. 5- bis 11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen können sich nach einer ärztlichen Aufklärung impfen lassen, wenn die Eltern das wünschen.

Welche Nebenwirkungen gibt es bei der Kinder-Impfung?

Bisher sind laut Gesundheitsministerium beim Corona-Impfstoff von Biontech für Kinder zwischen fünf und elf Jahren keine schweren Nebenwirkungen bekannt. In der Zulassungsstudie hatten viele Kinder ein bis zwei Tage lang vorübergehende Impfreaktionen, besonders nach der zweiten Spritze.

Die Nebenwirkungen gleichen denen bei Erwachsenen: Häufig waren das Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Einige Kinder hatten rund um die Einstichstelle auch eine Rötung oder Schwellung. Außerdem bekamen einige Kinder Fieber, Durchfall, Schüttelfrost sowie Muskel- und Gelenkschmerzen.

Wie viele Impfdosen erhält Brandenburg?

Brandenburg rechnet nach den bislang vom Bund übermittelten Zahlen in der ersten Tranche mit rund 70.000 Dosen des Kinderimpfstoffs. Die Zweitimpfung nach 21 Tagen eingerechnet können damit rechnerisch rund 35.000 Kinder geimpft werden.

Welcher Impfstoff kommt zum Einsatz?

Der Kinderimpfstoff stammt von Biontech/Pfizer. Er unterscheidet sich in der Dosierung und Handhabung von dem Impfstoff, der ab 12 Jahren eingesetzt wird. So hat er eine niedrigere Konzentration, ein anderes Injektionsvolumen und kann mit zehn Wochen auch länger im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am 25. November 2021 die Zulassung für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Einen Tag später hat die EU-Kommission die Zulassung genehmigt.

Wer haftet bei Impfschäden?

Die Haftungsregelung gilt auch für diese Kinder-Impfung. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wurde klargestellt, dass für alle gesundheitlichen Schäden im Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen ein Anspruch auf Entschädigung besteht. Dieser Anspruch besteht laut Ministerium unabhängig von den öffentlichen Empfehlungen der Landesbehörden oder der Stiko.

Der Anspruch auf die Impfung nach der Coronavirus-Impfverordnung besteht damit auch für Kinder ab fünf Jahren.

Sind Ärzte haftbar?

Ärztinnen und Ärzte tragen demnach kein Haftungsrisiko für Impfschäden, wenn sie die Impfung ordnungsgemäß durchführen. Alle nach der auf Grundlage des SGB V erlassenen Impfverordnung mit einem für sie zugelassenen Impfstoff geimpften Personen können einen etwaigen Versorgungsanspruch wegen eines Impfschadens gegen den Staat geltend machen. Dies gilt unabhängig vom Vorliegen einer Stiko-Empfehlung, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Was ist mit genesenen Kindern?

Die Stiko empfiehlt eine Impfung genesener Kinder bisher nicht ausdrücklich.

Von MAZ-Online