Kinder ab Fünf: So wollen Brandenburgs Ärzte die Stiko-Empfehlung umsetzen

Potsdam

Die ständige Impfkomission (Stiko) hat eine Empfehlung zur Corona-Impfung von fünf- bis elfjährigen Kindern herausgegeben. Der Berufsverband der Kinderärzte sowie die Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) begrüßten diese Empfehlung, dämpften aber zugleich Erwartungen, dass nun sehr viele Kinder zeitnah immunisiert werden können.

Dipl.-Med. Detlef Reichel, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinderärzte, erklärte: „Die Stiko-Empfehlung gibt uns Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie auch den Eltern Sicherheit.“ Mit dem hoch wirksamen und sicheren Impfstoff, könnten „nun zunächst die besonders vulnerablen Kinder mit Vorerkrankungen geschützt werden“.

Leider sei die Impfstoffmenge aber zunächst stark limitiert. Man wisse nicht, wie viel Impfstoff in der kommenden Woche wirklich in den Praxen ankomme. In seiner Praxis in Prenzlau (Uckermark) würde daher den Eltern von jetzt bevorzugt berechtigten Kindern oder mit Risiken im familiären Umfeld telefonisch ein Impfangebot unterbreitet. Andere Kollegen handhabten das ebenso. Reichel bat um Verständnis, „dass es jetzt nur sehr begrenzt offene Impfangebote in den Kinderarztpraxen geben wird“.

KVBB kritisiert: Politik hat zu hohe Erwartungen geweckt

Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der KVBB, ergänzte: „Die Stiko gibt uns die entsprechenden medizinischen Empfehlungen, an denen wir uns in den Praxen orientieren. Ich bin sehr froh, dass diese jetzt vorliegen. Etwas unglücklich bin ich hingegen über den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zur Kinderimpfung.“

Wieder einmal sei die Politik vorgeprescht, obwohl vieles um die Kinderimpfungen noch unklar sei, kritisierte Noack. Somit liege es in der Entscheidung der Eltern, welcher Empfehlung sie folgen wollten. „Bei vielen Eltern wurden hohe Erwartungen geweckt, die jetzt vielfach enttäuscht werden müssen.“

Von MAZonline