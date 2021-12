Kinderimpfungen in Brandenburg: Was sagen Eltern und Kinderärzte?

Potsdam

Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat angekündigt, die Impfungen für Kinder vorbereiten zu wollen. Brandenburg werde die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) als unabhängiges Gremium nicht abwarten, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnmacher (Grüne), sondern unverzüglich Impfangebote einrichten.

Stiko-Empfehlung wird für Mitte Dezember erwartet

Vergangene Woche hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) grünes Licht für die Zulassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes für Kinder ab 5 Jahren gegeben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, der Impfstoff für Kinder können ab Mitte Dezember verfügbar sein. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird ebenfalls für Mitte Dezember erwartet.

Man müsse abwarten, welche Mediziner bereit seien, Kinder ohne eine Empfehlung der Kommission schon vorher zu impfen, räumte Nonnemacher ein. Dazu solle mit den Kinderärzten gesprochen werden. Auch Kinderkliniken mit fachlicher Erfahrung und Hausärzte, die Familien betreuen, würden mit einbezogen. Zudem könnten in den geöffneten Zentren separate Impfstraßen eingerichtet werden. Öffentliche Impfstellen kämen hingegen für Kinderimpfungen nicht infrage.

Zur genauen Umsetzung der Impfungen sagte Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), es sei bisher noch unklar, wann genau der vom Bund angekündigte Impfstoff tatsächlich lieferbar sei. „Wir haben dazu noch keine Bestätigung bekommen.“ Zum Ablauf der Impfungen sagte Wehry gegenüber der MAZ, man hätte sich am Donnerstagmorgen mit Hausärzten und Kinderärzten in Kontakt gesetzt. So seien unter anderem „Familienimpfungen“ in den Praxen geplant. In Richtung Bund forderte Wehry nun vor allem Verlässlichkeit: „Wenn Bundesgesundheitsminister Spahn sagt, zu diesem Zeitpunkt kommt diese Menge Impfstoff, dann muss das auch funktionieren.“ Alles andere führe ins Chaos.

Verunsicherung bei Eltern

Viele Eltern sind angesichts der anstehenden Kinderimpfungen jedoch verunsichert. Auch viele MAZ-Leserinnen und Leser äußern Bedenken, das zeigt eine aktuelle Umfrage der MAZ. Einige Eltern dagegen wollen nicht länger warten und lassen ihre Kinder bereits impfen – trotz fehlender Stiko-Empfehlung. Unterstützung bekommen sie dabei von einer bundesweiten Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, impfwillige Eltern und Kinderärzte zusammenzubringen. „Wir wollen, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu schützen“, sagte Paula M., Sprecherin der Initiative „U12Schutz“, auf MAZ-Anfrage. Rund 1100 Familien aus Brandenburg hätten sich bereits mit einem Impfwunsch gemeldet. Deutschlandweit seien es 35.000. Auch mit Kinderärzten aus Brandenburg seien die in Kontakt, erklärte M..

Doch nicht nur bei den Eltern herrscht Uneinigkeit über die Kinderimpfungen. Auch Kinderärzte haben unterschiedliche Meinungen zum Thema. So spricht sich Mathias Genné, Kinderarzt aus Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz), grundsätzlich gegen eine Covid-Impfung von gesunden Kindern aus. „Man muss zwischen Risiko und Nutzen abwägen.“ Es gäbe Kinder, die von der Impfung sehr profitieren würden, sagte Genné der MAZ. „Das sind vor allem Kinder mit schweren Vorerkrankungen und schweren chronischen Lungenerkrankungen.“ Generell hätten gesunde Kinder aber ein geringes Risiko, schwer zu erkranken, dementsprechend trete der „Nutzen-Effekt“ der Impfung eher in den Hintergrund.

Nutzen der Impfung überwiegt Risiko

Anders sieht das Jakob Maske, Kinderarzt aus Berlin und Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. „Die Impfung ist auch für gesunde Kinder von großem Nutzen und überwiegt das Risiko“; sagte der Arzt auf MAZ-Anfrage. Zwar gebe es wenig schwere Verläufe bei Kindern, trotzdem sei es im Interesse von Eltern und Ärzten auch diese wenigen Fälle zu verhindern. Eltern, die nun überlegen, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen, rät Jacob ein Gespräch mit dem betreuenden Kinderarzt zu suchen.

Dass bereits jetzt Kinderärzte Impfungen vornehmen, trotz fehlender Stiko-Empfehlung sei eine „individuelle Entscheidung“, sagte der Kinderarzt. Es sei nicht illegal, kleinere Kinder bereits vorab zu impfen. Maske hält die Zahl der Kinderärzte, die bisher unter Zwölfjährige geimpft haben, für klein. Mit der EMA-Zulassung werde sich diese allerdings ändern, glaubt Maske.

Aus dem Brandenburger Gesundheitsministerium hieß es auf MAZ-Anfrage, es sei an den Kinderärzten zu entscheiden, ob eine Impfung medizinisch notwendig sei. „Wenn Kinderärzte bereits impfen, gehen wir davon aus, dass das indikationsbedingt geschieht, also Kinder mit Vorerkrankungen betroffen sind.“

Von Gesa Steeger