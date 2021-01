Brandenburg

Die Schulen in Brandenburg bleiben auch über die Winterferien hinaus bis auf wenige Ausnahmen dicht. Es wird vorerst bis 14. Februar keinen Präsenzunterricht geben. Auch Kitas müssen bei hohem Inzidenzwert im Landkreis bzw. in der kreisfreien Stadt schließen. Die Belastung der Eltern – zwischen Arbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung – geht also weiter. Abhilfe soll hier eine neue Verordnung für das Kinderkrankengeld schaffen. Was es damit genau auf sich hat. Antworten auf wichtige Fragen.

Was sind Kinderkrankentage eigentlich?

Bei Kindern unter zwölf Jahren im eigenen Haushalt haben berufstätige Eltern oder Alleinerziehende Anspruch darauf, für die Pflege ihres kranken Kindes freigestellt zu werden. Arbeitnehmer, die gesetzlich krankenversichert sind und Anspruch auf Krankengeld haben, erhalten in diesem Fall als Lohnersatz ein sogenanntes Kinderkrankengeld von ihrer Krankenversicherung.

Was ändert sich mit der neuen Verordnung?

Berufstätige Eltern können Kinderkrankentage in diesem Jahr auch dann in Anspruch nehmen, wenn ihr Kind nicht krank ist, wie die Bundesregierung in einem neuen Gesetz verabschiedet hat. Vielmehr ist das nun möglich, wenn zur Eindämmung des Coronavirus die Schulen oder Kitas schließen müssen oder auch nur empfohlen wird, die Kinder zu Hause zu betreuen. Das müssen Eltern bei der Krankenkasse nachweisen.

Wann treten die neuen Regeln in Kraft?

Die Bundesregierung hat das Gesetz am 12. Januar verabschiedet. Es wurde am 14. Januar im Bundestag und am 18. Januar im Bundesrat beschlossen. Die Regelungen treten rückwirkend zum 5. Januar in Kraft.

Was bedeutet „Ausweitung“ der Kinderkrankentage?

Üblicherweise haben Eltern für zehn Tage im Jahr Anspruch auf Kinderkrankengeld. Der Anspruch von zehn Tagen besteht pro Elternteil und Kind. Er wird jetzt aufgestockt, so dass jedes gesetzlich versicherte Elternteil in diesem Jahr pro Kind insgesamt 20 Tage Kinderkrankengeld beantragen kann, insgesamt bei mehreren Kindern maximal 45 Tage. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch auf 40 Tage pro Kind, maximal bei mehreren Kindern auf 90 Tage.

„Die Verdopplung der Tage für die Inanspruchnahme des Kinderkrankengeldes wird für viele Familien und Alleinerziehende eine wertvolle Unterstützung sein. Gerade Familien und Alleinerziehende tragen in diesen schwierigen Pandemiezeiten erhebliche Lasten und sind auf unsere Hilfen angewiesen", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Wer hat Anspruch auf die Kinderkrankentage?

Die Aufstockung der Kinderkrankentage gilt für gesetzlich versicherte, berufstätige Eltern, die selbst Anspruch auf Krankengeld haben und deren Kind 12 Jahre alt oder jünger ist. Auch das Kind selbst muss gesetzlich versichert sein. Anspruch haben Eltern bei Kindern, die eine Behinderung haben, auch über das zwölfte Lebensjahr hinaus. Voraussetzung ist außerdem, dass es im Haushalt keine andere Person gibt, die das Kind betreuen kann. Der Anspruch soll auch für Eltern bestehen, die im Homeoffice arbeiten. Wer privat krankenversichert ist, muss dagegen den Anspruch auf Entschädigungszahlungen geltend machen.

Die Kitas in Brandenburg sind grundsätzlich geöffnet: Haben Eltern dennoch einen Anspruch auf das Kinderkrankengeld?

Ja. Die Landesregierung appelliert an alle Eltern, trotz geöffneter Kitas und Notfallbetreuung an Schulen, ihre Kinder möglichst zu Hause zu lassen. Das reicht laut Bundesverordnung aus, um das Kinderkrankentagegeld in Anspruch nehmen zu können.

Was gilt für Eltern, die zurzeit weniger arbeiten und zum Beispiel in Kurzarbeit sind?

Auch Eltern in Kurzarbeit können Kinderkrankengeld beantragen, wenn sie gesetzlich versichert sind. Kurzarbeitergeld und Kinderkrankengeld dürfen jedoch nicht gleichzeitig bezogen werden.

Haben 450 Euro-Minijobber Anspruch auf Kinderkrankentage?

Eltern mit geringfügig entlohnter Beschäftigung, sogenannte Minijob oder 450-Euro-Job, haben keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld. Denn sie sind nicht krankenversicherungspflichtig.

Welche Unterstützung erhalten privat Krankenversicherte?

Für privat Krankenversicherte besteht – wie für alle betreuungspflichtigen Eltern – die Möglichkeit einer Entschädigung für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz. Für Eltern, die wegen der pandemiebedingten behördlichen Schließung von Kitas und Schulen ihr Kind selbst betreuen müssen und deswegen nicht arbeiten können, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen seit Ende März 2020 eine Verdienstausfallentschädigung vom Staat. Die Entschädigung beträgt 67 Prozent des Nettoeinkommens (maximal 2016 Euro pro Monat) und gilt für insgesamt zehn Wochen je Elternteil, bei Alleinerziehenden 20 Wochen – dieser Zeitraum kann tageweise aufgeteilt werden. Diese Regelung gilt bis zum 31. März 2021.

Wo beantrage ich Kinderkrankengeld?

Eltern können Kinderkrankengeld bei ihrer Krankenkasse beantragen. Die Bundesregierung befindet sich aktuell im Austausch mit den Krankenkassen über die konkrete Umsetzung und Anwendung dieser Regelung. Ziel ist eine möglichst einfache Lösung.

Wie hoch ist das Kinderkrankengeld?

Das Kinderkrankengeld beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts.

Darf der komplette Anspruch für die Schul- oder Kitaschließungen verwendet werden?

Ja. Ihren gesamten Anspruch können berufstätige Eltern laut der Bundesregierung auch für die Kinderbetreuung wegen geschlossener Kitas und Schulen einsetzen – sofern eine entsprechende Bescheinigung der Betreuungseinrichtung vorliegt.

Müssen Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber die Kinderkrankentage mit Vorlauf ankündigen?

Grundsätzlich nicht. Der Anspruch auf Kinderkrankengeld ist nicht von der Zustimmung des Arbeitgebers abhängig, auch eine Ankündigungsfrist ist in den zugrundeliegenden gesetzlichen Regeln nicht vorgesehen.

Können die zusätzlichen Kinderkrankentage auch für verlängerte Schulferien beantragt werden?

Ein Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht unter anderem auch, wenn von der zuständigen Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes Schulferien angeordnet oder verlängert werden. In der regulären Ferienzeit gilt der Anspruch nicht.

Was passiert, wenn die Kinderkrankentage aufgebraucht sind und das Kind weiterhin nicht betreut werden kann?

Die Bundesregierung behält die Entwicklung des Infektionsgeschehens im Blick und prüft, ob gegebenenfalls weitere Regelungen erforderlich sind.

