Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag. Die MAZ hat dazu mit Jungen und Mädchen in Brandenburg gesprochen und wollte wissen, was ihnen im Leben wichtig ist.

August (5), aus Potsdam: „Mein eigenes Leben ist mir wichtig und dass ich bald Handstand kann. Einen halben Handstand kann ich schon. Außerdem meine „Drei ???“-CDs.“

August aus Potsdam Quelle: MAZ

Feli Emilia Dähne (3,5) aus Mittenwalde: „Ich gehe gerne in den Kindergarten und da ist es mir wichtig, dass wir uns alle immer gut vertragen. Ich wünsche mir, dass ich bald in die nächste Kitagruppe komme und dann zu den Größeren zähle. Zuhause bin ich gerne mit meiner kleineren Schwester zusammen.“

Feli Emilia Daehne aus Mittenwalde Quelle: G.I.

Ronja Matzdorf (5) aus Brandenburg an der Havel: „Bei uns ist morgen am Kindertag Piratenfest im Kindergarten. Da freue ich mich besonders drauf, weil ich mich dann als Piratin verkleiden kann.“

Ronja aus Brandenburg/H. Quelle: MAZ

Elise (5) aus Potsdam: „Mir sind meine Freunde wichtig. Ich möchte sie wieder öfter treffen und nicht so selten, wie es wegen Corona nur ging. Und ich möchte, dass mein großer Bruder mich weniger ärgert.“

Elise aus Potsdam Quelle: MAZ

Richard Scholz (6) aus Brandenburg an der Havel: „Ich wünsche mir, dass meine Kumpels zum Spielen wieder zu mir nach Hause kommen können. Das habe ich während der Corona-Zeit sehr vermisst.“

Richard aus Brandenburg/H. Quelle: MAZ

Andrea (3) aus Stahnsdorf: „Mir ist meine Familie am wichtigsten. Dann Spielen, Basteln und Malen. Und mit meinen Freunden spielen.“

Andrea aus Stahnsdorf Quelle: MAZ

Isa Großmann (5) aus Rathenow: „Die Welt ist mir wichtig und die Menschen die auf ihr leben, besonders meine Familie und meine Freunde. Und mir ist wichtig, dass sich die Menschen lieb haben und sich nicht streiten.“

Ira aus Rathenow Quelle: MAZ

Nils (5) aus Potsdam: „Wir müssen besser aufpassen, dass wir die Umwelt nicht verschmutzen, weil wir sonst selber nicht leben können.“

Nils aus Potsdam Quelle: privat

Emilia (5) aus Potsdam: „Die Menschen dürfen nicht so viele Bäume fällen, weil wir sonst keinen Sauerstoff mehr bekommen. An einem Weg, wo wir oft spazieren gehen, ist ein ganzer Wald weg, weil da einer Häuser bauen will.“

Emilia aus Potsdam Quelle: MAZ

Mira Richter (4) aus Linde: „Ich wünsche mir, dass endlich wieder alle Kinder miteinander spielen können und niemand krank sein muss. Am liebsten hätte ich zum Spielen ein paar Pferdchen und eine Kutsche. Und ich freue mich, dass in unsere Kita zum Kindertag ganz viele Tiere kommen. Deshalb sollen wir alle Obst und altes Brot mitbringen!“

Mira aus Linde Quelle: MAZ

Til Arthur Paeschke (3) aus Mittenwalde: „So richtig weiß ich das noch nicht, was mir im Leben wichtig ist. Auf alle Fälle möchte ich mit meiner Mama, meinem Papa und meiner älteren Schwester ganz lange zusammen bleiben. Und wenn es ginge würde ich schon jetzt gerne in die Schule gehen und ganz viel lernen.“

Til Arthur Paeschke Quelle: G.I.

Matti Dubin (4) aus Liebenthal bei Wittstock: „Am Kindertag gehen wir mit der Kita in den Wald und frühstücken dort. In meinem Rucksack sind Brötchen, Paprika, Bananen und Wasser. Am meisten freue ich mich auf die Geschenke von Mama. Sie hat noch nichts verraten, aber ich glaube es ist was mit Autos.“

Matti Dubin aus Liebenthal bei Wittstock. Quelle: Henry Mundt

