Potsdam

Als vor knapp zwei Jahren die Pandemie in Deutschland richtig losging, war es zunächst einmal vorbei mit Kinderwünschen in Potsdam. Zumindest für Paare, die Schwierigkeiten haben, ein Kind ohne ärztliche Unterstützung zu bekommen. „Wir haben neue Patienten eine Zeit lang ganz schlicht nicht mehr angenommen“, sagt der Leiter und Gründer des Kinderwunschzentrums Potsdam, der Mediziner Kay-Thomas Moeller. Schon angenommene Patienten dagegen kamen in den Genuss besonderer Sicherheitsvorkehrungen. Alle Behandlungszimmer wurden mit neuen Luftfilteranlagen ausgestattet. „Die wichtigste Maßgabe ist ja: Schützen! Das haben wir auch getan.“

Hatte die Pandemie Auswirkungen auf Kinderwünsche? Für seine Klientel würde Kay-Thomas Moeller die Frage mit „Ja“ beantworten. In Hochphasen voller Einschränkungen wurden weniger Sprechstunden gebucht. „Es gab nur noch sehr wenig Anfragen“, sagt Moeller – ganz unabhängig von den Schranken, die das Zentrum selbst errichten musste. Auch jetzt, wo die Omikron-Variante tobe, sei es noch eher ruhig. Moeller ist sich aber sicher: Ist die Welle im Frühjahr erst mal vorbei „kommen die alle wieder um die Ecke, denn der Kinderwunsch ändert sich ja nicht.“

Wegen Corona: Viele Paare verschieben die Behandlung

Aber selbst die Paare, die es in die Sprechstunde des Kinderwunschzentrum schaffen, denken häufig darüber nach, ob ausgerechnet eine laufende Pandemie ein guter Zeitpunkt für ein Kind ist. „Ist es nicht besser zu warten, bis es wieder sicher ist?“, laute eine Frage, die Moeller und sein Team in den vergangenen Jahren besonders bei hoher Inzidenz zu hören bekamen. Und tatsächlich verschieben nicht wenige Paare die eigentliche Behandlung dann um Monate.

Lesen Sie auch:

„Es gab vor allem eine Unsicherheit und eine Unklarheit darüber, was die Zukunft wohl bringt“, sagt Moeller, besonders zu Beginn der Pandemie. Später sorgte die Impfung für Unsicherheit: In sozialen Medien kursierte immer wieder das Gerücht, die Impfung könne unfruchtbar machen.

Leicht schwanger zu werden ist auch für viele junge Paare problematisch

„Die Sorge ist völlig albern“, sagt Moeller. „Die Impfung macht natürlich überhaupt nicht unfruchtbar.“ Vielmehr sei das Risiko einer ungeimpften Schwangeren an Corona zu versterben 26 mal höher als das einer nicht schwangeren Frau, erklärt er.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Kinderwunschzentrum in den Potsdamer Bahnhofspassagen ist das einzige seiner Art in Brandenburg. Die Gründe, weshalb Menschen dort Hilfe suchen, sind vielfältig. „Es gibt zum Beispiel Frauen, die nach einer bakteriellen Infektion mit Chlamydien verschlossene Eileiter haben“, erklärt Moeller. Häufig führe bei Frauen auch die chronische Erkrankung Endometriose zur geringen oder fehlenden Fruchtbarkeit. Bei Männern sei oft die Samenqualität nicht gut. Oder sie schaden sich durch Rauchen. Grundsätzlich hätten im Schnitt rund 20 Prozent der jungen Paare ein Problem, leicht schwanger zu werden. Manchmal reicht schon eine Änderung von Verhaltensweisen und Frauen werden doch auf natürlichem Weg schwanger.

Lesen Sie auch:

Die Goldlösung: Frühzeitig schwanger werden

Ansonsten helfen medizinische Wege wie zum Beispiel den Samen künstlich direkt in die Gebärmutter zu platzieren oder diese sogar einzeln außerhalb des Körpers in die Eier injizieren. Die Befruchtungsraten durch solche Verfahren seien hoch – fast doppelt so hoch wie auf „freier Wildbahn“. Knapp die Hälfte der Versuche pro Zyklus führe zum Erfolg.

Ein großes Problem unserer Zeit sei das Alter. „Wenn man erst mit 35 versucht, schwanger zu werden, ist das oft schon sehr spät“ sagt Moeller und fügt ironisch hinzu, er wünsche sich manchmal Plakate mit der Aufschrift „Warten schadet Ihrer Fruchtbarkeit.“ Frühzeitig schwanger zu werden sei immer noch die „Goldlösung“.

Videosprechstunden senken Hürden enorm

Werden sich Kinderwünsche und die Einstellung zum Kinderkriegen nach der Pandemie grundsätzlich ändern? Der Reproduktionsmediziner Kay-Thomas Moeller wagt dazu keine Prognose. Persönlich vermutet er eher nicht. „Sie kennen das ja. Sie fahren an einem schweren Verkehrsunfall vorbei, dann fahren sie fünf Minuten lang vorsichtiger – und danach wie immer.“

Lesen Sie auch:

In einer Hinsicht haben Klienten von Kinderwunschzentren überhaupt von der Pandemie aber wohl profitiert. Nicht nur Potsdam bietet jetzt viel öfter Videosprechstunden an. Das senkt die Hürden enorm, denn lange Anfahrtswege fallen mit einem Male weg. Moeller, der selbst lange ein überzeugter Gegner des medial vermittelten Patientengesprächs war, ist inzwischen ein begeisterter Videosprechstunden-Teilnehmer.

„Es funktioniert fantastisch“, sagt er. „Sogar die Erstgespräche werden sehr gut angenommen, weil inzwischen alle die Videokonferenzen kennen. Leute aus Schwedt, Cottbus oder Neuruppin finden es natürlich wunderbar, wenn man das Erstgespräch bequem vom Sofa zu Hause machen kann und nicht erst eine Stunde zum Kinderwunschzentrum fahren muss.“ Die Arbeitsabläufe seien durch Corona wesentlich patienten- und flächenlandfreundlicher geworden, betont Moeller. Untersuchungen selbst müssten selbstverständlich noch vor Ort gemacht werden. Aber vieles laufe jetzt online. „Und das war Corona, das waren nicht wir.“

Von Rüdiger Braun