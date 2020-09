Kindesmissbrauch: Tatverdächtiger aus Perleberg bei Einsatz verletzt

Potsdam

Bei der bundesweiten Razzia gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch hat die Polizei mehr als 2000 Beweismittel sichergestellt. Dabei handele es sich vor allem um Datenträger, wie der Ermittlungsleiter Michael Esser am Mittwoch in Köln sagte. Auch zwei Tresore seien beschlagnahmt worden. An der Durchsuchung in zwölf Bundesländern, darunter in Brandenburg, seien am Dienstag mehr als 1000 Polizisten beteiligt gewesen.

48 Männer und zwei Frauen wurden als Tatverdächtige von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Es wurden bislang aber noch keine Haftbefehle erteilt. Dies ist durchaus normal. Denn für einen Haftgrund müssen die Ermittler zunächst die umfangreichen Beweismittel sichten und auswerten. Das kann Monate, wenn nicht Jahre in Anspruch nehmen.

„Jedes Bild ist ein Missbrauchsopfer“

Erkenntnisse, dass die Verdächtigen selbst Kinder missbraucht haben, fanden die Polizisten vor Ort keine. „Uns fiel zunächst ein Stein vom Herzen“, sagte Esser. Er könne aber nicht ausschließen, dass sich bei der Sichtung der Beweismittel nicht doch Hinweise darauf ergeben könnten.

„Keiner der Tatverdächtigen soll weiter ruhig schlafen können“, sagte Esser. „Wer sich Kinderpornografie verschafft, muss sich bewusst sein: jedes Bild ist auch ein Missbrauchsopfer.“ Polizei und Staatsanwaltschaft täten alles, um das Leid der Kinder zu beenden.

Verdächtiger aus Perleberg verletzt

60 Objekte waren durchsucht worden. In Brandenburg waren 30 Einsatzkräfte inklusive Spezialkräften in Perleberg ( Prignitz) vor Ort, um eine Wohnung in der Sankt-Nicolai-Kirchstraße zu durchsuchen. Die Ermittlungen dort richteten sich gegen einen Tatverdächtigen, teilte die Polizei mit. Handys, Laptops und Datenträger wurden zur Auswertung sichergestellt. Der Perleberger Verdächtige wurde bei dem Polizeieinsatz leicht verletzt. Um welche Verletzung es sich handelte, war zunächst unklar.

Die Razzia in Perleberg. Quelle: privat

Auch bei den Einsätzen in anderen Bundesländern wurden Tatverdächtige oder deren Angehörige leicht verletzt. Dabei handelt es sich überwiegend um Kreislaufbeschwerden. In mehreren Fällen erlitten etwa die Partnerinnen der Beschuldigten einen Schock. In Sachsen hatte ein Verdächtiger noch versucht, sein Smartphone die Toilette hinunterzuspülen. Die Beamten konnten das Gerät gerade noch sicherstellen.

Gigantisches Netzwerk

Selbst für erfahrene Ermittler der „Besonderen Aufbauorganisation“ (BAO) Berg, die zur Aufklärung des riesigen Missbrauchskomplexes Bergisch Glattbach gebildet worden war, war der bundesweite Einsatz vom Dienstag in seiner Dimension beispiellos. „Es war der umfangreichste Einsatz innerhalb der BAO. In dieser Größenordnung kenne ich kein vergleichbares Verfahren“, sagte Esser.

„Wir begegnen hier neuem Deliktsbild“, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) NRW, Markus Hartmann. Es gehe bei kinderpornografischen Inhalten im Netz nicht um Einzelpersonen, sondern um vernetzte Strukturen. Umfangreiche koordinierte Ermittlungsmaßnahmen seien besonders wichtig, um die Kommunikationsstrukturen hinter den einzelnen Fällen zu erfassen.

Bis zu 30.000 Tatverdächtige

Im Zusammenhang mit dem Tatkomplex, der durch einen Fall in Bergisch Gladbach bekannt wurde, überprüfen die Ermittler Spuren und Hinweise auf bis zu 30.000 mögliche Tatverdächtige. Bisher gibt es in Deutschland mehr als 200 namentlich bekannte Beschuldigte.

Von Torsten Gellner