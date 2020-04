Ostermessen im Zeichen der Pandemie

Potsdam/Berlin

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) will trotz der Pandemie zu Ostern Gottesdienste, Andachten und andere geistliche Formate ermöglichen. „Die stillen Tage und die Festtage werden in diesem Jahr ganz anders sein“ sagt Bischof Stäblein. Auf die gewohnten Gottesdienstbesuche zu verzichten falle auch ihm schwer. „Aber es gibt viele Wege der Kommunikation, auch jenseits der leiblichen Nähe“. Einige davon listet die EKBO in einer Mitteilung auf.

Übertragung am Gründonnerstag

Bereits am Gründonnerstag überträgt der Berliner Dom den Gottesdienst zur Anbrechenden Nacht auf seiner Website. Die Pfarrerinnen Lioba Diez und Anja Siebert-Bright aus Berlin Neukölln initiieren ein internationales ökonomisches Treffen. Auf www.spiritandsoul.org können sich Christen weltweit in Englisch darüber austauschen, wie sie gerade jetzt ihren Glauben leben und feiern.

RBB überträgt Karfreitagsgottesdienst

Am Karfreitag findet um 15 Uhr ein Online-Gottesdienst in der Dorfkirche Großziethen ( Dahme-Spreewald) statt. Die Zugangsdaten will die Gemeinde auf ihrer Webseite bekannt geben. Der RBB überträgt außerdem einen Gottesdienst aus der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche mit Bischof Christian Stäblein. Auch aus der St. Marienkirche, dem Berliner Dom und zahlreichen anderen Kirchen werden Karfreitagsgottesdienste übertragen. Um auch Menschen zu erreichen, die keinen Zugang zum Internet haben, bereiten einige Gemeinden Telefongottesdienste vor, zu denen man sich einwählen kann. Zu ihnen gehört die Weinberggemeinde in Spandau (www.weinberggemeinde.de) und das Lazarushaus in Berlin-Friedrichshain.

Osterfeuer in Kleinmachnow

Auf dem Friedhof in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) wird am Ostersonntah ab 7 Uhr ein kleines Osterfeuer brennen, an dem die Osterkerze entzündet wird. Einzeln und unter Wahrung aller Abstandsgebote können an der Osterkerze mitgebrachte Windlichter entzündet werden. Aus der Oberkirche St. Nikolai in Cottbus kommt später am Ostersonntag ein gemeinsamer Video-Ostergottesdienst von neun Gemeinden, der auch bei Lausitz-TV ausgestrahlt und auf der Webseite des Kirchenkreises veröffentlicht wird. Ebenfalls einen Online-Gottesdienst bietet die Dorfkirche Schönefeld ( Dahme-Spreewald) an. Auch hier werden die Zugangsdaten rechtzeitig auf der Website „http://kirche-schoenefeld-grossziethen.de“ bekannt gegeben.

Von Rüdiger Braun