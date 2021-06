Potsdam

Nach fast sechs Monaten im Amt ist der neue evangelische Generalsuperintendent von Potsdam, Kristóf Bálint, am Sonntag offiziell in sein Leitungsamt eingeführt worden.

Gottesdienst live im Internet

Der Gottesdienst wurde per Livestream im Internet übertragen. Amtskreuz und Diensturkunde hatte der im ungarischen Budapest geborene 56-jährige Theologe bereits Anfang Januar vom Bischof erhalten.

Kristóf Bálint hat in Jena evangelische Theologie studiert. Nach dem Vikariat in Ichtershausen und der Ordination 2001 in Arnstadt war er von 2001 bis 2012 Pfarrer in den Pfarrstellen Finsterbergen und Stotternheim und ab 2012 Superintendent des thüringischen Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen. Seinen Dienst als Generalsuperintendent des Kirchensprengels Potsdam hatte er zum 1. Januar angetreten. Er folgte damit auf Heilgard Asmus.

An der Amtseinführung in Potsdams Nikolaikirche nahmen auch Bischof Christian Stäblein und der Präses der Landessynode, Harald Geywitz, teil. „Kristóf Bálint hat sich in den letzten Monaten mit seinem Amt, den Kirchenkreisen und Gemeinden vertraut gemacht“, sagt Bischof Christian Stäblein, „und jetzt ist er mit diesem Tag ganz bei uns und den Menschen.“

Vor der Nikolaikirche (v.l.): Harald Geywitz, Präses der Landessynode, Generalsuperintendentin Theresa Rinecker, Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein, Generalsuperintendent Kristof Balint und Bischof Christian Stäblein. Quelle: Varvara Smirnova

Auf zehn Jahre gewählt

Grußworte sprachen zudem Vize-Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher (Grüne), und der Weihbischof des Erzbistums Berlin, Matthias Heinrich. Generalsuperintendenten gehören zur Kirchenleitung der Evangelischen Landeskirche und sind für zehn Jahre gewählt.

