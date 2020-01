Höchstbeitrag 302 Euro: Warum die neue Kita-Tabelle des Landes bei Eltern für Unmut sorgt

Potsdam

Wer sein Kind in einer Brandenburger Krippe oder Kita betreuen lässt, muss dafür Elternbeiträge zahlen. Und die Beiträge variieren je nach Höhe des Einkommens und des Betreuungsumfangs. Was die Eltern zu zahlen haben, kann sich von Wohnort zu Wohnort stark unterscheiden – zum Teil um mehrere Hundert bis Tausend Euro im Jahr.

Mit der Kita-Gesetzes-Novelle will Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) nun für mehr Vergleichbarkeit bei den Beiträgen sorgen. Sie gibt den Kommunen eine Mustertabelle an die Hand. Wenn sie die dort aufgeführte Beitragsstaffelung übernehmen, können sie sich die eigene Berechnung einer Elterntabelle auf der Grundlage von Betriebs- und Personalkosten sparen. Doch welche Wirkung diese Tabelle entfaltet, ist fraglich.

Tabelle verspricht Entlastung – auf den ersten Blick

Die Tabelle, die bisher nur im Entwurf vorliegt, verspricht den ersten Blick für viele Eltern im Land eine deutliche Entlastung. Der Höchstbetrag liegt bei 302 Euro im Monat. Das müssten Gut-Verdiener mit einem Jahreseinkommen von mehr als 70.000 Euro bezahlen, wenn sie die Betreuungszeiten voll ausnutzen und ihr Kind zehn Stunden und mehr in der Krippe lassen.

Einige Beispiele: Eltern, deren Jahreseinkommen (netto) unter 20.000 Euro liegt, wären von Krippen-, Kita- und Hortkosten befreit. Eltern mit 30.000 Euro Einkommen müssten bei sechs Stunden Kita-Betreuung 48 Euro bezahlen. Bei einem Jahreseinkommen von 45.000 Euro würden für eine zehnstündige Unterbringung eines Kindes in der Kita Beiträge von 124,50 Euro im Monat fällig.

Für einen Hortplatz (vier Stunden) müsste eine Familie mit 40.000 Euro Jahresnettoeinkommen 60,32 Euro bezahlen. Wenn Geschwisterkinder in der Kita betreut werden, reduzieren sich die Beiträge in mehreren Schritten. Ab sechs Kindern wäre der Kita-Besuch kostenfrei.

Zum Vergleich: In Heiligengrabe liegt der Höchstsatz im Krippenbereich bei 349 Euro, in Dallgow-Döberitz ( Havelland) bei 392 Euro. In Schönefeld ( Dahme-Spreewald) werden im Krippenbereich bis zu 320 Euro fällig, in Schönwalde sind es bis zu 411 Euro.

Eltern befürchten steigende Kosten

Die Sache hat nur einen Haken: Die Mustertabelle ist für Kommunen nicht verpflichtend. Sie können ihre Beiträge nach wie vor selbst berechnen. Und das werden sie auch tun, schätzt Elternvertreter Danilo Fischbach.

„Die Tabelle sieht gut aus, aber sie ist nicht rechtsverbindlich. Sobald die Kommunen den Taschenrechner zücken, werden sie die Tabelle links liegen lassen und ihre eigenen Berechnungen erstellen“, sagte Fischbach.

Betriebskosten werden auf Eltern umgelegt

Stattdessen befürchten die Elternvertreter, dass die Kita-Beiträge in den kommenden Monaten massiv steigen werden. Hintergrund ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom vergangenen Oktober. Das Gericht hatte zum Schrecken vieler Eltern festgestellt, dass gebäudebezogene Betriebskosten auf die Elternbeiträge umgelegt werden können. Und eine ähnliche Regelung findet sich nun auch in der neuen Mustersatzung, die das Bildungsministerium hat erarbeiten lassen.

„Die Tabelle soll den Eindruck niedriger Beiträge vermitteln, tatsächlich drohen aber höhere Kosten“, so Fischbach. Er warf Bildungsministerin Ernst eine „Verschleierungstaktik“ vor. „Nach dem pädagogischen Personal sind die Betriebskosten die höchsten Kostenfaktoren. Das bedeutet für uns zwangsläufig höhere Beiträge“, sagte er.

Noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. Elternvertreter, Kommunen und Kita-Träger können noch bis Ende Januar ihre Stellungnahme dazu abgeben.

Von Torsten Gellner