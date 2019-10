Potsdam

Der Landeselternbeirat für Kindertagsesbetreung Brandneburg (LEBK) hat in einem offenen Brief SPD, CDU und Grünen kritisiert. Die Parteien hatten bei ihren Koalitionsverhandlungen die Beitragsfreiheit von Kitas unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Aus Sicht von LEBK-Sprecher Danilo Fischbach ist das ein gebrochenes Wahlversprechen der bisherigen und wohl auch künftigen Regierungspartei SPD.

Fischbach erklärte wörtlich: „Wir fordern die gebührenfreie Bildung für alle Kinder – so wie Sie es in Ihren Wahlprogrammen suggeriert haben – und nicht nur einige wenige Jahre und erst zum Ende der Legislaturperiode. Aus unserer Sicht sollten Kinder und Familien in Brandenburg nicht schlechter gestellt sein als Familien in Rheinland-Pfalz, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin.“

Von MAzonline/tk