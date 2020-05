Erweiterte Kita-Betreuung: Das sollen Eltern in Brandenburg künftig zahlen

Potsdam

Nachdem am 18. März die Kitas in Brandenburg geschlossen wurden und sie zunächst nur noch eine Notbetreuung anboten, sprang das Land ein: Seit April werden den Eltern die Beiträge erlassen, die keinen Kita-Platz hatten. Das Land zahlte den Kommunen für ihre Ausfälle im April einen Ausgleich in Höhe von rund 13 Millionen Euro.

Doch ab 25. Mai wird der Kita-Betrieb ausgeweitet, und die Kreise und kreisfreien Städte bieten einen eingeschränkten Regelbetrieb an. Was bedeutet das für die Eltern-Beiträge? Sind sie wieder voll zu zahlen? Dazu hat sich nun Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) geäußert. Grob wird in drei Gruppen von Eltern und Betreuungsszenarien unterschieden.

Bis Juni soll sich nichts ändern

Zunächst einmal ändert sich bis Ende nichts. Auch für Eltern, die ab 25. Mai oder im Laufe des Junis ihr Kind wieder in die Kita mit einem sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb bringen, müssen vorerst keine Kita-Beiträge zahlen, hieß es.

Ab dem 1. Juli läuft es anders: Eltern, die einen Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz haben, sollen weiter die Kita-Beiträge wie bisher zahlen. Die Notfallbetreuung soll schließlich aufrecht erhalten werden, damit Eltern aus systemrelevanten Berufen weiter uneingeschränkt arbeiten gehen können. Sie haben damit weiter Vorrang.

12,50 pro Monat

Für die Kinder, die in die eingeschränkte Regelbetreuung gehen, soll der Kita-Mindestbeitrag in Höhe von 12,50 Euro pro Monat fällig werden. Denn wegen der Abstandsregelungen wird davon ausgegangen, dass die Kinder dabei nur wenige Stunden in der Woche betreut werden können. Die 12,50 Euro sind übrigens der Betrag, der den Kommunen vom Land für das beitragsfreie letzte Kita-Jahr erstattet wird.

Wenn diese eingeschränkte Betreuung ausgeweitet werden kann auf fünf Tage a sechs Stunden, dann sollen sie gleich behandelt wie die Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung sind. Das heißt: Sie sollen wieder normal für die Betreuung zahlen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Eltern den Kita-Platz auch tatsächlich in Anspruch nehmen.

Kein Platz, keine Beiträge

Die dritte Gruppe von Eltern ist die, deren Kinder weiterhin durch das Raster fallen und denen wegen Kapazitätsproblemen auch im Juli noch kein Kita-Platz angeboten werden kann. Sie sollen weiterhin von den Beiträgen befreit werden.

Am Dienstag hatte die Brandenburger Landesregierung weitere Lockerungen beschlossen. Damit werden Eltern weitere Kita-Plätze ermöglicht. Die Einrichtungen sollen in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Demnach sollen Eltern, die bisher unter die Notfallbetreuung fielen, weiterhin den gleichen Rechtsanspruch auf eine Betreuung haben. Dazu wird für weitere Kinder ein eingeschränkter Rechtsanspruch geschaffen.

Die Entscheidung dazu würden aber die Landkreise und kreisfreien Städte regional treffen, weil die Situation im Land so unterschiedlich sei. „Dort kann reagiert werden auf unterschiedliches Infektionsgeschehen, aber auch auf die unterschiedlichen Kapazitäten in den Kitas“, sagte Ernst. Vorrangig sollten aber die Fünfjährigen berücksichtigt werden, weil sie im nächsten Jahr zur Schule kommen.

Von Torsten Gellner