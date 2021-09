Kita-Eltern warnen vor Einsparungen bei Kindern und Familien

Potsdam

Mehr Personal für die Kitas und mehr finanzielle Entlastung von Eltern, so steht es im geltenden Koalitionsvertrag. Doch diese Maßnahmen könnten nun scheitern, zumindest für dieses Jahr. Das geht aus einer Antwort der Regierungskoalitionen auf eine Anfrage des Landeskitaelternbeirats hervor. Der Grund für den nun angekündigten Aufschub: die Corona-Pandemie und der noch offene Landeshaushalt für 2022.

Wann und ob Maßnahmen kommen ist bisher offen

Zur Disposition stehen vor alle zwei Punkte. Der Personalschlüssel, der laut Koalitionsvertrag im laufenden Jahr auf 1:4 abgesenkt werden soll und die finanzielle Entlastung von Eltern. Doch wie und ob diese Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden ist momentan völlig offen.

Im Bezug auf den Personalschlüssel heißt es in der Antwort der Regierungsfraktionen: „Dieses Vorhaben wurde aufgrund der pandemischen Situation 2020/2021 und der damit verbundenen Haushaltssituation des Landes und der aktuellen haushaltsseitigen Prioritätensetzung verschoben.“ Ebenso offen ist die Umsetzung der Beitragsbefreiung für die 3 bis 6-Jährigen ab dem Jahr 2024 Obwohl dies ausdrücklich als Ziel im Koalitionsvertrag formuliert wird. Dazu heißt es in der Antwort der Kenia-Koalition: „Der im Koalitionsvertrag hinterlegte Wunsch, im Jahr 2024 den gesamten Kindergartenbereich beitragsfrei zu stellen, besteht weiterhin.“ Auch hier werde die allgemeine Haushaltslage zu beachten sein.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) auf mögliche Einsparungen aufgrund der Krise hingewiesen. Die rot-schwarz-grüne Koalition habe sich vorgenommen, bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 die Beitragsfreiheit für alle Kita-Kinder zu schaffen, sagte Ernst damals. Dies müsse nun aber angesichts der immensen Kosten und Steuerausfälle wegen der Corona-Pandemie noch einmal überprüft werden, räumte Ernst ein. „Trotzdem ist es uns ein Kernanliegen, die Kita als Bildungseinrichtung von Beiträgen freizustellen, um Familien zu entlasten.“

„Eltern und Kinder müssen Priorität haben“

Kritik an den nun angekündigten Aufschüben kommt von Danilo Fischbach, Sprecher des Landeskitaelternbeirats. „Eltern und Kinder müssen Priorität haben“, sagte er auf MAZ-Anfrage. Die Situation in den Kitas sei auch schon vor der Corona-Krise schwierig gewesen, gerade im Bezug auf den Personalmangel und die Auslastung der Erzieherinnen. „Die Krise hat diese Missstände noch verstärkt.“ Dass die Landesregierung nun dringende Maßnahmen verschiebe, sei daher nicht hinnehmbar, sagte Fischbach.

Auch Kathrin Dannenberg, bildungspolitische Sprecherin der Linken im Landtag, warnt vor Einsparungen im frühkindlichen Bereich. Zwar sei der Haushalt für 2022 bisher noch nicht vorgestellt worden, aber schon jetzt sei klar, dass durch die Corona-Pandemie einiges geschoben werden müsste, sagte Dannenberg. Einsparungen bei der Bildung seien allerdings „ein falsches Signal.“

Einen Eindruck, den man in den Regierungsfraktionen auf jeden Fall vermeiden will. Man halte an dem Koalitionsvertrag auch weiterhin fest, heißt es unisono von SPD, CDU und den Grünen im Landtag. „Für uns ist der Koalitionsvertrag bindend“, sagte Katja Poschmann, bildungspolitische Sprecherin der SPD aus MAZ Anfrage. Auch wenn der Vertrag unter einem Finanzierungsvorbehalt stehe. „Wir halten an unseren politischen Zielen fest.“ Angesichts der Corona-Pandemie müsse man nun schauen, wie die gesetzten Vorhaben zu realisieren seien. Klarheit werde da erst der kommende Haushalt liefern. „Wir müssen schauen, was beschlossen wird.“

Regierungsfraktionen wollen an Koalitionsvertrag festhalten

Petra Budke, Fraktionsvorsitzende der Grünen und zuständig für Bildungsthemen, mahnte ebenfalls zur Geduld und betonte ebenso wie Poschmann, dass man „an der Bildung auf keinen Fall sparen“ dürfe. Zugleich sprach sie sich für eine finanzielle Entlastung der Eltern aus und für das Festhalten an der Beitragsbefreiung ab 2024.

Auch bei der CDU stehe das Thema Bildung ganz oben, versicherte Kristy Augustin, stellvertretende Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion im Landtag. Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig dieser Bereich sei. Trotzdem müsse man festhalten, dass „nicht jedes Projekt finanzierbar sei.“

Nach Angaben des Ministeriums werden derzeit in den Kitas im Land rund 183.000 Kinder betreut. In Krippen, Kindergärten, Horte und altersgemischten Einrichtungen.

Von Gesa Steeger