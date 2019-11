Kita-Finanzierung: Ministerium blickt nicht mehr durch

Potsdam

Das Brandenburger Bildungsministerium hat einen ersten Schritt zur Reform der Kita-Gesetzgebung unternommen – und der macht deutlich, dass es sich bei der Novelle um ein Großprojekt für die neue Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen handelt. Denn die Finanzströme zwischen Eltern, Trägern, Kommunen, Land und Bund sind inzwischen so kompliziert geworden, dass die Landesverwaltung selbst den Überblick verloren hat und nun externe Hilfe benötigt.

Per öffentlicher Ausschreibung sucht das Ministerium auf der Vergabeplattform des Landes derzeit nach externen Gutachtern, die eine Studie zur Brandenburger Kita-Finanzierung ausarbeiten. Offenbar weiß derzeit niemand so recht, wer wie viel in diesem komplizierten Beziehungsgeflecht zahlt. In den Ausschreibungsunterlagen räumt das Haus von Ministerin Britta Ernst ( SPD) ein: „Die dem Ministerium zur Verfügung stehenden Daten stellen die Verteilung der Finanzierungslast nur unzulänglich dar.“ Zwar gebe es „Ausarbeitungen zur Kostenverteilung bei der Kita-Betreuung“, diese seien aber überholt.

14.115 Unterschriften für Reform

Das ist in der Vergangenheit vielfach beklagt worden. So hatte der Chef des Städte- und Gemeindebunds, Jens Graf, gegenüber der MAZ erklärt: „Das Kita-Gesetz ist leider so formuliert, dass große Auslegungsschwierigkeiten auftreten.“

Auch der Kita-Elternbeirat hatte eine Reform des Kita-Gesetzes angemahnt und eine Internetpetition aufgesetzt, der sich 14.155 Brandenburger angeschlossen haben. Darin heißt es unter anderem: „Die Kita-Finanzierung ist zukünftig so klar und eindeutig gesetzlich zu regeln, dass die Auslegung nicht mehr den Kommunen, Trägern und Gerichten überlassen bleibt. Es muss für alle Beteiligten klar sein, wer welche Kosten in welcher Höhe trägt.“

Verbesserungen haben Lage verkompliziert

Doch das herauszufinden, ist nicht so einfach. Das hat auch, aber nicht nur, mit den vielen Veränderungen der vergangenen Jahre zu tun. Die Betreuungsschlüssel wurden mehrfach verbessert, das letzte Vorschuljahr wurde beitragsfrei gestellt, und durch das „Gute-Kita-Gesetz“ ist auch noch der Bund in die Finanzierung eingestiegen. Mit dessen Mitteln wurden einkommensschwächere Familien entlastet. Außerdem wurde ein Extra-Topf geschaffen, damit Kitas längere Betreuungszeiten anbieten können.

Wie aus der Ausschreibung hervorgeht, sollen im April 2020 erste Ergebnisse aus dem Gutachten vorliegen, der Abschlussbericht wird für Sommer nächsten Jahres erwartet. Die Untersuchung soll nur der Vorbereitung der Reform des Kindertagesstätten-Rechts dienen, aber keine Vorschläge zur Neugestaltung liefern. Dafür setzt Ministerin Ernst nämlich auf einen Dialog mit allen Beteiligten.

Die Klagen häufen sich – Debakel in Potsdam

„Eine zukünftige tragfähige gesetzliche und finanzielle Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung kann nur gelingen, wenn sich alle Beteiligten und Akteure über ihre Aufgaben, Verantwortlichkeiten und ihren eigenen finanziellen Anteil verbindlich verständigen“, heißt es in der Ausschreibung. Das ist gegenwärtig nicht der Fall. Weil sich Eltern, Träger und Gemeinden oft uneins sind, welche Posten auf wen umgelegt werden dürfen, häufen sich die Klagen.

In Potsdam etwa hatten Eltern über Jahre hinweg zu hohe Beiträge zahlen müssen. Die Rückzahlung geht in die Millionen, und die Stadtverwaltung ist jetzt damit beschäftigt, zu klären, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Auch das scheint kein leichtes Unterfangen. Die Stadt sucht für die Aufarbeitung des Kita-Debakels ebenfalls einen externen Gutachter.

Kenia plant weitere Beitragsfreiheit

Im Vertrag der neuen Kenia-Koalition ist die Kita-Reform auch festgeschrieben. Dazu gehört eine praktikable Essensgeldregel – auch das war in der Vergangenheit immer wieder ein juristischer Streitpunkt.

SPD, CDU und Grüne sind sich einig darin, dass im kommenden Jahr im August der Betreuungsschlüssel erneut verbessert wird. Eine Kita-Erzieherin soll für zehn Kinder (bisher elf) zuständig sein. 2021 soll dann die Situation in den Krippen (0 bis 3 Jahre) entspannt werden und ein Schlüssel von eins zu vier gelten (bisher eins zu fünf). Außerdem soll der Kindergartenbesuch bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2024 komplett beitragsfrei sein.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner