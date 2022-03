Potsdam

Der überraschende Stopp der Kita-Rechtsreform in Brandenburg bringt die Eltern auf die Barrikaden. Der Landes-Kita-Elternrat fordert in einem offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), das Reform-Projekt nicht scheitern zu lassen. Woidke soll das Thema zur Chefsache machen. „Machen Sie Ihren Job“, heißt es in dem Schreiben, das die Vorsitzenden des Kita-Elternrats Catharina Kahl und Danilo Fischbach unterzeichnet haben.

Aus dem Schreiben geht eine enorme Enttäuschung der Elternschaft hervor. Der Reform sei ein fast zweijähriger, umfassender Beteiligungsprozess vorangegangen. Nun kündige der Landkreistag einseitig die Mitarbeit an dem Projekt auf.

„Dass das Thema Finanzierung der am schwierigsten zu einende Punkt werden wird, war von vornherein absehbar und kann hier als Grund, den Reformprozess zu beenden, nicht gelten“, heißt es. Gesetze auf den Weg zu bringen sei aber Aufgabe der Landesregierung. Davon dürfe jetzt nicht abgewichen werden.

Der Landkreistag hatte dem Bildungsministerium mitgeteilt, dass die für die Begleitung und Umsetzung notwendigen Ressourcen derzeit in den Landkreisen und bei den örtlichen Trägern nicht zur Verfügung stünden. Zur Begründung verwies der Landkreistag auf die Flüchtlingskrise, die die Kommunen zu bewältigen hätten – und die damit verbundenen finanziellen Risiken.

„Schlag ins Gesicht“

Geplant war, dass Kita-Recht bis Anfang 2023 grundlegend zu reformieren. So soll unter anderem der Bildungsauftrag von Kindertagesstätten klarer definiert und die Finanzierung einfacher und transparenter gestaltet werden. Die Reform gilt als eines der zentralen Vorhaben der Kenia-Koalition.

Ein Scheitern nun wäre ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich über zwei Jahre in den Arbeitsgruppen engagiert haben, schrieben die Elternvertreter. Eine Reform des Gesetzes sei überfällig, nicht nur wegen der Frage der Beitragsgerechtigkeit. Zentrale Fragen seine offen, heißt es, etwa wie die Kita-Aufsicht künftig wahrgenommen wird, welche Standards für Ernährung und Raumgrößen gelten sollen, wie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werde, wann eine „echte Vertretungsreserve“ geschaffen werde und insgesamt die Qualität in den Kitas verbessert werde.

1,5 Milliarden Euro im Kita-System

Frühkindliche Bildung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wie Schul- und Hochschulbildung, heißt es weiter. „Oder um es finanzwirtschaftlich auszudrücken: Die Bildung der Kleinen heute ist das Humankapital von morgen - das was uns allen Wohlstand sichert.“

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist skeptisch, ob die Kita-Reform in dieser Legislaturperiode damit noch umgesetzt werden kann. Sie hatte geplant, die Folgen des neuen Gesetzes anhand von zwei Landkreisen und zwei kreisfreien Städten durchrechnen zu lassen. Es geht insgesamt um 1,5 Milliarden Euro im Jahr.

Von Torsten Gellner