Seeburg

Die Kitakinder stehen in der Reihe und halten stolz ihre gebastelten Bilder hoch: Eine Kirsche, einen bunten Lolli, Birnen und einen Apfel aus vielen roten Schnipseln. Marlen Thiele hat ein Mikro in der Hand und hält es den Kindern der Reihe nach hin: „Aus einem Ei – knack, da schlüpfte eine kleine Raupe“ sagt das erste Kind. Diese Raupe ist hungrig. „Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel.“ – „Aber satt war sie noch immer nicht“, antworten die Kinder im Chor. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. Und tatsächlich: Am Ende der Reihe kommen vier verkleidete Schmetterlinge von hinten und tanzen wild herum.

Emelie (4) und Luisa (4) freuen sich auf die Tombola. Quelle: Franziska von Werder

Im Garten der Kita Früchtchen stehen Bänke mit Kürbissen und Kastanien geschmückt. Um das Klettergerüst hängen Girlanden, in einem Zelt ist ein Buffet aufgebaut. Silberne Luftballons am Eingang verraten den Grund der Feierlichkeiten: Sie bilden die Zahl 20. So lange gibt es die Kita Seeburger Früchtchen schon. „Für mich ist heute das erste Jubiläum“, sagt Marlen Thiele und schmunzelt. Sie ist seit Kurzem die neue Leiterin der Früchtchen-Kita.

Kita Früchtchen setzt auf Naturmaterialien

Ihre Kollegin Kathrin Schönicke hingegen ist schon 19 Jahre dabei. Ein Jahr nach der Eröffnung fing sie in der Kita an. „Das Besondere an der Kita ist, dass wir hier versteckt sind vor allem, was mit Stadt zu tun hat“, sagt Schönicke. Das spiegelt sich auch im Kitaleben wider: Es werde viel Zeit im Wald verbracht und beim Basteln hauptsächlich mit Naturmaterialien gestaltet. Hinter dem Spielbereich befindet sich ein Naschgarten mit Beeren und Früchten, die die Kinder selbst pflücken dürfen. Auch die Zusammenarbeit mit Menschen und Vereinen aus dem Ort schätzt Schönicke sehr: „Das funktioniert wirklich alles sehr gut. Es gibt zum Beispiel eine Tierärztin im Ort, die Lamas und Ziegen hat, die wir mit den Kindern besuchen können.“ Auch mit Bauern aus der Region und mit der Havellandhalle direkt nebenan hat die Kita Früchtchen schon zusammengearbeitet.

Die Kitakinder sollen Seeburg treu bleiben

Ortsvorsteher Harald Wunderlich kennt die Kita ebenfalls gut. In den letzten 20 Jahren haben seine drei Kinder die Kita Früchtchen durchlaufen. Bei allen sei die Erinnerung immer noch gegenwärtig. „Das zeigt den guten Charakter der Gemeinschaft in der Kita“, findet Wunderlich. Ein Zeichen für die hervorragende Arbeit der Erzieherinnen sei, dass es tagsüber sehr geräuschlos in der Kita zugeht. Wunderlich betont die positive Entwicklung, dass es in Seeburg wieder mehr Kinder gibt. „Ich würde mir wünschen, dass ihr Kinder Seeburg treu bleibt. Ihr seid die Zukunft Seeburgs“, führt Wunderlich seine Ansprache fort. Doch die Geduld der Kitakinder neigt sich langsam dem Ende zu. Und Recht haben sie, es gibt Wichtigeres zu tun: Es warten eine Tombola, ein Basteltisch und Kinderschminken auf sie. Später soll außerdem noch gegrillt werden.

Von Franziska von Werder