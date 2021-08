Potsdam

Neun von zehn Kindern in märkischen Kitas werden in zu großen Gruppen mit zu wenig Personal betreut. So lautet eine Erkenntnis der neuen Bertelsmann-Studie. Man kann darüber streiten, ab welcher Erzieher-Kind-Relation eine Betreuung kindgerecht ist. Klar ist aber, dass Brandenburg von der Personalausstattung, wie sie etwa in Baden-Württemberg herrscht, nur träumen kann.

Vor Jahren sah es aber noch viel düsterer aus – es ist viel erreicht worden. Das Personal wurde deutlich aufgestockt. Im Krippenbereich hat sich die Personalausstattung im Bundesvergleich sogar am stärksten verbessert. Trotz dieser Anstrengungen muss eine Kita-Kraft in Brandenburg rechnerisch 3,2 Kinder mehr betreuen als ihre Kollegin in Baden-Württemberg. Dort wiederum gehen prozentual weniger Kinder in die Kita – das Personalreservoir kann besser eingesetzt werden.

Gute Ausbildung, gute Qualität

Wenn die Kita-Landschaft besser werden soll, muss die Ausbildung intensiviert werden. Denn bei der Besetzung offener Stellen stehen die Einrichtungen vor großen Problemen.

Einen Fehler sollte man vermeiden: an der Qualität des Personals zu sparen. Hier ist Brandenburg nämlich bisher bundesweit führend. Nur noch in Thüringen arbeiten ähnlich viele „echte“ Pädagogen in den Kitas. Auch das zählt bei der kindgerechten Betreuung.

Von Torsten Gellner