Die Infektionszahlen steigen wegen der Omikron-Variante immer stärker an, und gerade unter Kindern sind die Inzidenzen auf Rekordniveau. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hält am Termin für die Kita-Testpflicht fest: Sie soll Mitte Februar starten. Wie die Testung umgesetzt werden soll, welche Regeln Eltern und Kitas beachten müssen und welche Ausnahmen es gibt, geht aus einem neunseitigen Entwurf zur Teststrategie vor.

Ab wann gilt die Kita-Testpflicht?

Vom 7. Februar an sollen Brandenburgs Kinder zwei Mal vor dem Besuch der Kitas zu Hause getestet werden. Für Schülerinnen und Schüler sind Tests aktuell drei Mal und ab Mitte Februar fünf Mal pro Woche Pflicht. Bei den Kleineren sei die geringere Testfrequenz gewählt worden, um die Kinder nicht über Gebühr zu belasten, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag. Zudem sei bei den Kindern kaum ein schwerer Verlauf bei einer Corona-Infektion zu erwarten. Gleichwohl sind die Regeln strikt.

Müssen sich Krippen-Kinder testen lassen?

Ja, die Testpflicht gilt für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Für Hortkinder im Grundschulalter gelten die Testregeln für die Schulen: drei Tests pro Woche, fünf Tests ab Mitte Februar.

Können Kinder von der Testpflicht befreit werden?

Grundsätzlich nein. Ärztliche Atteste, wonach ein Selbsttest bei einem Kind aus medizinischen Gründen nicht durchgeführt werden darf, erkennt das Land nicht an. Ein Kind darf in einem solchen Fall ungetestet nicht die Kita betreten. Dass die Regeln alle eingehalten werden, liegt in der Verantwortung der Kitas. Deren Leiterinnen und Leiter sollen „unter Wahrnehmung des Hausrechts“ kontrollieren, dass keine ungetesteten Kinder in die Einrichtung kommen, heißt es.

Wo muss getestet werden?

Die zwei Tests pro Woche sollen an nicht aufeinander folgenden Tagen zu Hause gemacht werden. Die Kitas können theoretisch von den Eltern auch mehr als zwei Tests verlangen, wenn sie ein ganz strenges Hygieneregime haben. Das Land bezuschusst aber nur zwei Tests pro Woche und Kind.

Anerkannt werden Bescheinigungen nach einem Bürgertest in einem Testzentrum ebenso wie Erklärungen von Eltern, dass sie ihr Kind zu Hause negativ getestet haben. In Ausnahmefällen ist auch mal ein Test in der Kita erlaubt. Einen Sonderfall bilden die sogenannten Lollitests.

Was gilt für Lollitests?

Diese Gruppen-Tests sind nur erlaubt in Kreisen oder kreisfreien Städten, deren Inzidenz unter 250 liegt – was derzeit nur in Elbe-Elster der Fall ist. Die Lollitests werden nur einmal pro Woche in der Kita-Gruppe durchgeführt. Dabei nuckeln die Kinder an Teststäbchen, die gesammelt und im Labor als PCR-Test ausgewertet werden. Fällt der Gruppentest positiv aus, müssen zunächst alle Kinder der Gruppe isoliert werden. Zwei Nachteile sieht das Bildungsministerium bei diesen Lollitests: Bis die Ergebnisse vorliegen, kann viel Zeit vergehen und bei hohen Inzidenzen könnten Labore überlastet sein.

Elternvertreter favorisieren diese Tests aber, weil PCR-Tests den besten Standard böten und Infektionen frühzeitig erkennen könnten, wie Elternvertreter Danilo Fischbach sagte. Außerdem seien Lollitests kindgerecht.

Wer stellt die Tests zur Verfügung?

Da Kitas Sache der Kommunen sind, sind sie für die Beschaffung der Tests verantwortlich. Eine zentrale Bestellung der Tests durch das Land wie bei den Schul-Tests gibt es nicht. Stattdessen erhalten die Kommunen vom Land einen pauschalen Zuschuss über 3,50 Euro pro Testkit. Das Land rechnet mit Kosten in Höhe von 13,6 Millionen Euro. Lollitests für Kita-Gruppen werden einmal pro Woche finanziert.

Was, wenn der Test positiv ist?

Dann darf das Kind nicht in die Kita und es soll ein PCR-Test durchgeführt werden, um Klarheit darüber zu erhalten, ob das Kind wirklich infiziert ist. Außerdem muss die Kita informiert werden. Wurde das Kind in der Kita positiv getestet, muss es die Einrichtung umgehend verlassen.

Wann müssen Kinder zu Hause bleiben?

Nicht nur bei einem positiven Test müssen Kinder zu Hause bleiben. Sie dürfen auch nicht in die Kita, wenn sie typische Symptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Fieber haben. Wenn innerhalb der Familie ein Corona-Fall vorliegt, dürfen Kinder als enge Kontaktpersonen auch nicht zur Kita. Auf Kritik beim Landeselternrat stößt die Regel, dass das Verbot auch für Kinder gelten soll, die in den vergangen fünf Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Das hält Landeskita-Elternsprecher Fischbach angesichts der in die Höhe schnellenden Infiziertenzahlen für weltfremd. Dann könne man die Kitas auch gleich schließen, meint er.

Was ist mit genesenen und geimpften Kindern?

Wenn ein Kind bereits eine Corona-Infektion durchlaufen hat und genesen ist, muss es nicht zweimal pro Woche getestet werden – das gilt auch für geimpfte Kinder. Da auch Geimpfte und Genesene das Virus übertragen können, wird den Eltern aber empfohlen, ihr Kind trotzdem zum Beginn einer Kita-Woche zu testen. Elternvertreter Danilo Fischbach fordert, dass sich auch die Kita-Beschäftigten testen lassen müssen, selbst wenn sie geimpft seien. „Ich denke, dass die Erwachsenen in dieser Frage vorangehen sollten“, sagt er.

Von Torsten Gellner