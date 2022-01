Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat ihre Corona-Verordnung an die Vorgaben des Bund-Länder-Beschlusses angepasst und verschärft. Bei der 2G-plus-Regel für die Gastronomie beschreitet das Land jedoch einen Sonderweg. Nach Kritik aus der Gastrobranche und auch von Seiten des Koalitionspartners CDU soll die Zutritts-Regelung an die Belastung der Krankenhäuser gekoppelt sein. Die neue Verordnung tritt am Montag (17. Januar in Kraft).

Gastronomie

Ab Montag ist der Zutritt zu Bars, Kneipen und Restaurants für Geimpfte und Genesene nur noch mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test möglich, von der Testpflicht ausgenommen sind Menschen mit Booster-Impfung.

Alle Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Nicht geimpfte und nicht genesene Schülerinnen und Schülern haben mit dem Testnachweis im Rahmen der regelmäßigen Schultestungen (Selbsttest) Zutritt.

Für Hotelgäste gilt 2G plus nicht. Wer in einem Hotel übernachtet und das dortige Restaurant besucht, muss sich als Genesener oder Geimpfter also nicht testen lassen. Die Regel gilt aber für externe Gäste.

Ausnahme von 2G plus

Die 2G-plus-Regel wird aufgehoben, wenn die Belastung des Gesundheitssystems zurückgeht, teilte die Staatskanzlei mit. Das ist der Fall, wenn für sieben Tage ununterbrochen die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz den Schwellenwert von 6 nicht mehr überschreitet, die Corona-Ampel also auf gelb steht, und wenn der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen den Schwellenwert von 10 Prozent unterschreitet, die Corona-Ampel also hier auf grün steht. Diese Lockerung gilt ab dem Tag nach der Bekanntgabe. Da derzeit die Intensivampel auf gelb steht, startet die 2G-plus-Regel zunächst am Montag.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann zeigte sich zufrieden. Seine Fraktion hatte auf eine Kopplung der Zutritts-Verschärfung an die Krankenhausbelastung gedrängt. „Ob eine 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich ist, wird in der Wissenschaft unterschiedlich bewertet“, sagte Redmann.

„Wir begrüßen es daher, dass die neue Verordnung 2G plus an die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivstationen koppelt. Damit haben wir eine klare Voraussetzung geschaffen, wann diese Regel wieder außer Kraft tritt. Wir hoffen, dass dies möglichst bald der Fall sein wird.“

Maskenpflicht im ÖPNV

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) müssen künftig FFP2-Masken getragen werden; OP-Masken reichen nicht mehr aus. Ausnahme: Die FFP2-Maskenpflicht gilt nicht für Kinder unter 14 Jahren sowie für das Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal. Diese Gruppen müssen weiter mindestens eine medizinische Gesichtsmaske tragen.

Von der Maskenpflicht im ÖPNV ganz befreit sind Kinder unter 6 Jahren.

Kita-Testpflicht ab 7. Februar

Die angekündigte Testpflicht für Kita-Kinder startet ab 7. Februar. Dann müssen in Horten, Kitas und Kindertagespflegestätten Kinder im Alter ab einem Jahr an mindestens zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche getestet werden.

Wie bei Schülerinnen und Schülern reicht für diese Testpflicht ein zu Hause (ohne fachliche Aufsicht) durchgeführter Antigen-Test zur Eigenanwendung aus. Das negative Ergebnis muss von einem Elternteil bescheinigt werden. Für den Hort reicht der Nachweis für die Schule aus.

Die Selbsttests erhalten die Eltern über die jeweiligen Betreuungseinrichtungen kostenfrei. Die Details dazu soll das Bildungsministerium veröffentlichen.

Zur Klarstellung teilt die Staatskanzlei mit: Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sowie für vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder sind in allen anderen Lebensbereichen auch nach dem 6. Februar von einer Testpflicht grundsätzlich befreit.

Testpflicht an den Schulen

Wie berichtet wird die Testpflicht an den Schulen von derzeit drei auf fünf Tests pro Woche erweitert. Das gilt jedoch erst Mitte Februar, wenn die entsprechenden zusätzlichen Tests geliefert werden.

Von Torsten Gellner