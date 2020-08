Potsdam

Bei leichten Erkältungssymptomen müssen Kinder und Jugendliche nicht gleich zum Arzt – auch nicht, um eine Corona-Infektion auszuschließen. Das stellte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Donnerstag klar. Ein entsprechendes Informationsschreiben sei an die Kitas und Schulen gegangen, hieß es.

Die Rückkehr zum Regelbetrieb bei Kitas und Schulen hatte Fragen zum Umgang mit Erkältungssymptomen aufgeworfen. Einige Kitas hatten von den Eltern ein Attest verlangt, aus dem hervorgeht, dass ein Kind nicht an Covid-19 erkrankt ist. Außerdem müssen die Eltern unterschreiben, dass sie kein Kind mit Covid-19-Symptomen in die Kita bringen.

Wann Eltern eine Arzt konsultieren sollten

Laut Ministerium gilt weiter grundsätzlich, dass kranke und ansteckende Kinder zu Hause bleiben sollen. Bei Covid-19-typischen Krankheitszeichen wie trockener Husten, Fieber über 38,5 Grad, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn oder Halsschmerzen müssen betroffene Personen der Kita oder der Schule fernbleiben, heißt es. Die Eltern sollten einen Arzt konsultieren, der dann über die Notwendigkeit eines Tests entscheidet.

Einfache Erkältungskrankheiten mit Schnupfen oder leichtem Husten (ohne Fieber) muss man davon abgrenzen. Hier besteht laut Ministerium kein Grund, das Kind von Kita oder Unterricht fernzuhalten.

Darüber hinaus sollten Eltern einen Arzt befragen, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, dass das Kind an Covid-19 erkrankt sein könnte. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es einen Kontakt zu einer erkrankten Person gab oder sich das Kind in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat.

Was, wenn ein Familienmitglied krank ist?

Wenn eine Covid-19-Erkrankung nachgewiesen wird und diese leicht verläuft (also ohne Krankenhausaufenthalt), sei eine Wiederzulassung nach 14 Tagen in häuslicher Isolation möglich, sofern das Kind zwei Tage hintereinander keine Symptome mehr aufweist. Ein ärztliches Attest in Form einer Gesundschreibung sei dann nicht nötig.

Wenn ein Familienmitglied an Covid-19 leidet, darf ein Kind nicht in die Schule oder Kita. Das gilt auch, wenn das Kind innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

Wenn bei einem Familienmitglied ein begründeter Corona-Verdacht besteht und es noch auf sein Testergebnis wartet, soll das Kind ebenfalls zu Hause bleiben, bis Klarheit besteht.

Von Torsten Gellner