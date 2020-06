Kitas und Schulen in Brandenburg: Welche Fragen noch offen sind

Potsdam

Es war eine Drucksituation für das Bildungsministerium in den vergangenen Wochen. Auf der einen Seite drängten die Eltern immer stärker und immer lauter auf eine vollständige Öffnung von Kitas und Schulen, auf der anderen Seite stand eine lange Zeit unklare Gefährdungslage von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Die beschlossene Öffnung, die Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag verkündete, ist nun ein Neustart – doch einige Fragen bleiben weiterhin offen. Ein Überblick.

Die Kita-Betreuung

Ab der kommenden Woche sollen alle Kinder in Brandenburg wieder in die Kita gehen können. Die größten Beschränkungen wie die begrenzte Gruppengröße, die feste Gruppenzugehörigkeit oder die aufwendigen Dokumentationspflichten sollen entfallen. Doch noch nicht gelöst ist, ob viele Tagesstätten in den Sommerferien gleich wieder schließen. Die SPD würde sich offene Kitas wünschen, damit Eltern entlastet werden, die in der Corona-Krise ihr Urlaubskontingent bereits verbraucht haben.

Viele Kitas in Brandenburg haben in den Sommerferien geschlossen

Doch dieser Wunsch ist vielfach nicht einfach zu erfüllen. Zahlreiche Kitas haben eingeplante Schließzeiten und machen zum Teil über mehrere Wochen in den Sommerferien dicht. Mit Eltern, die in dieser Zeit keinen Urlaub beantragen wollen oder können, konnten in den vergangenen Jahren häufig individuelle Lösungen gefunden werden. Entweder wurde ein Notbetrieb organisiert, bei dem wenige Erzieher die verbliebenen Kinder betreut haben.

Häufig wurden aber auch Kinder zeitweise in einer anderen Kita untergebracht. Beides gestaltet sich in diesem Ausnahmejahr schwierig. Das größte Problem: die Personalsituation. Genau wie in Schulen fallen auch in Kitas Erzieher und Erzieherinnen mit relevanten Vorerkrankungen aus. Gerade in kleineren Kitas ist das ein Problem. Ernst sagte dazu, dass man bei der Öffnung sehen werde, wie viele Erzieherinnen tatsächlich ausfallen. Sie gehe nicht davon aus, dass es viele seien.

Rückkehr zum Schulbetrieb

Auch in den Schulen stellt sich die Personalfrage. Das Bildungsministerium weiß schlicht nicht, wie viele Lehrer und Lehrerinnen coronabedingt künftig nicht zur Verfügung stehen, weil nicht erfasst wird, wer eine relevante Vorerkrankung hat und weiter ausfällt. Es bleibt zudem die Frage offen, ob weiterhin das Alter als relevanter Faktor gilt. Fallen weiterhin auch noch alle Lehrkräfte aus, die 60 Jahre und älter sind, könnten die Schulen ein Personalproblem bekommen. Um dem vorzubeugen, kündigte Ernst an, dass Lehrkräfte mit Vorerkrankungen ihre übrigen Kollegen und schwächere Schüler unterstützen sollen.

Unbedingt klären will das Bildungsministerium, auf welchem Leistungsstand die Schülerinnen und Schüler sind. Dafür soll auf Tests zurückgegriffen werden, die schon vorhanden sind und nur noch angepasst werden müssen. So soll festgestellt werden, wie weit die Schüler in Mathematik, Deutsch, den Naturwissenschaften und der ersten Fremdsprache sind. Zudem müssen die Schulen detailliert aufschlüsseln, wie viel Unterrichtsstoff durch die Einschränkungen der Krise tatsächlich nicht vermittelt werden konnte.

Weil damit auch künftig viel Arbeit auf die Schulleiter und Lehrkräfte zukommt, sollen diese gleichzeitig entlastet werden. Die aufwendigen Schulvisitationen fallen vorerst aus, auch Berichte an das Ministerium und Personalgespräche sollen vorübergehend reduziert werden.

Corona-Tests

Ein großes Fragezeichen bleiben die Teststrategien. Der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes vermisste eine klare Ankündigung: „Mir fehlt, dass Lehrer regelmäßig auf Corona getestet werden. Sie sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt“. Die Schüler blieben zwar im Klassenverband, doch Lehrer wechselten spätestens ab der 5. Klasse ständig zwischen den Klassen und seien dadurch einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt, sagt Stäker. Ernst kündigte nun erneut an, dass mit Hochdruck an einem Konzept gearbeitet werde. Neben sogenannten anlassbezogenen Tests läuft es wohl auf Stichproben hinaus, kündigte die Ministerin an – man müsse auch die Kosten im Blick haben, hieß es.

Von Ansgar Nehls