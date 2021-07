Klagen gegen den Klimawandel: Das Recht der jungen Generation

Potsdam

Der Klimawandel ist ernst, er bedroht die Lebensgrundlage künftiger Generationen – und deswegen muss jetzt gehandelt werden. Das war der Tenor des Verfassungsgerichts-Urteils von Ende April. Beflügelt von dieser Entscheidung nehmen Umweltaktivisten nun die Landesregierungen in den Blick – und in die Verantwortung.

Brandenburg hat kein Klimagesetz, aber eine miserable Klimabilanz. Das gerade gestartete Verfahren zur Erarbeitung eines verbindlichen Klimaplans überzeugt die Kläger nicht. Mit ihrer Beschwerde in Karlsruhe fordern die jungen Kläger ihr Recht auf eine lebenswerte Zukunft ein und bauen Druck auf, dass dieser Klimaplan kein zahnloses Instrumentarium wird. Bemerkenswert ist, dass die Landesvorsitzende der Grünen die Klage unterstützt, die sich ja auch gegen das von den Grünen geführte Umweltministerium richtet.

Bei diesen Verfassungsbeschwerden gegen Regierungen wird es nicht bleiben. Unternehmen, die für hohe CO2-Ausstöße verantwortlich sind, werden in Zukunft häufiger Post von Anwälten bekommen. Die Shell-Entscheidung des Gerichts in Den Haag bot darauf einen Vorgeschmack. Der Ölkonzern wurde dazu verdonnert, bis 2030 seinen Treibhausgasausstoß zu halbieren. Unternehmen wie die kohlefördernde Leag in der Lausitz werden sich auf ähnliche Verfahren einstellen müssen.

Von Torsten Gellner