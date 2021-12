Potsdam

Intellektuell und strategisch ist die neue Bundesbauministerin Klara Geywitz (45) in den Augen vieler Beobachter schon lange für höhere Posten geeignet. 2019 war es fast so weit. Damals trat Geywitz als Tandem-Partnerin gemeinsam mit Olaf Scholz bei der Mitgliederabstimmung über die künftige Parteiführung im Bund an. Im ersten Wahlgang lag das Gespann vorn, in der Stichwahl unterlagen Geywitz und Scholz aber dem Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Immerhin wählte man Geywitz im Dezember 2019 zur stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden. So wurde die unterlegene Konkurrentin der Stichwahl ins Leitungsteam im Willy-Brandt-Haus eingebunden – ein Schritt, der zu der für viele Beobachter erstaunlichen Geschlossenheit der Sozialdemokraten im späteren Bundestagswahlkampf beitrug. Bekanntlich wurde der ebenfalls unterlegene Olaf Scholz Spitzenkandidat seiner Partei.

Geywitz gilt als kluge Strategin – und menschlich unterkühlt

Im parteiinternen Wettkampf um die Parteispitze kam die wohl größte Schwäche der märkischen Sozialdemokratin zur Sprache – auf drastische Weise: Die Protestantin Geywitz ist Strategin, wirkt klug, aber kühl, ist keine Menschenfischerin. Ihr Sinn für Humor wird zu Unrecht oft übersehen. Der Schatzmeister der Brandenburger SPD, Harald Sempf, ätzte im Magazin „Der Spiegel“, Geywitz fehle „die Fähigkeit zur Nähe“, die Parteifreundin könne in seinen Augen „von der zwischenmenschlichen Wärme her auch eine 10.000er-Geflügelfarm leiten“.

Sempf sah sich danach Rücktrittsforderungen ausgesetzt, Geywitz erhielt Solidaritätsadressen. Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlamentes, twitterte, Geywitz sei „einer der liebenswertesten, humorvollsten und anständigsten Menschen, die mir in der Politik begegnet sind“. Sempf behielt aber zunächst seinen Posten. Beim jüngsten Parteitag Mitte November 2021 wurde er nicht mehr berücksichtigt. Dem Vernehmen nach hatte ihm Brandenburgs SPD-Parteichef Dietmar Woidke persönlich nahegelegt, nicht mehr für das Partei-Ehrenamt anzutreten.

In Brandenburg scheiterte Geywitz an der Kreisgebiets-Reform

Die Potsdamerin Geywitz, die an der Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn“ 1995 ihr Abitur machte, gehört tatsächlich nicht zu jenen Politikern, die unbedingt gefallen wollen. So gehörte sie als Brandenburger SPD-Generalsekretärin zu den treibenden Kräften hinter der in weiten Teilen des Landes unpopulären Kreisgebiets-Reform, in deren Zug ein großer Lausitzkreis geschaffen werden sollte und alle kreisfreien Städte außer Potsdam ihre administrative Selbstständigkeit verloren hätten. Kleine Gemeinden sollten fusionieren. Als Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) diese Reform wegen des heftigen Widerstands zurückzog, trat Geywitz als Generalsekretärin zurück.

Die Diplom-Politikwissenschaftlerin Geywitz hatte sich schon 2010 als Befürworterin von einschneidenden Verwaltungsreformen innerhalb der Partei positioniert – sie trug einen Antrag der „jungen Wilden“ (gemeinsam mit dem heutigen Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert) in der SPD mit, eine erneute Länderfusion mit Berlin zu versuchen. Damit lag die damalige stellvertretende Landesvorsitzende quer zu Ministerpräsident Matthias Platzeck, der das Thema mangels Popularität klein halten wollte. Lange hat sie auch die Hartz-IV-Gesetze gegen Kritik verteidigt, ein Punkt, bei dem sie mit Olaf Scholz auf einer Wellenlänge lag.

Im Landtag saß Klara Geywitz 15 Jahre lang – bis 2019

Ihre politische Karriere hat Geywitz Ende der 1990er-Jahre als Potsdamer Stadtverordnete begonnen. 2004 holte sie bei der Landtagswahl das Direktmandat im Wahlkreis Potsdam I. In der Landespolitik nahm sie schnell strategische Positionen ein: Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Partei, Ausschussvorsitzende zu den Themen DDR-Unrecht und BER-Desaster und ab 2018 im wichtigen Innenausschuss.

Politische Aufmerksamkeit erregte die Potsdamerin als eine der Initiatorinnen des Brandenburger Parité-Gesetzes zur ausgewogenen Besetzung von Wahllisten mit Männern und Frauen. Das Quotierungsgesetz scheiterte letztlich 2010 vorm Verfassungsgericht des Landes.

Ein politischer Rückschlag war der Verlust des Potsdamer Direktmandats 2019 gegen die Grünen-Kandidatin Marie Schäffer. Ausgeschieden aus dem Landtag, bewarb sich Klara Geywitz beim Rechnungshof des Landes Brandenburg, wo sie seit Mitte 2020 als Prüfgebietsleiterin arbeitet – das entspricht dem Rang einer Referatsleiterin in einem Ministerium.

Insofern ist die Berufung an die Spitze des Bauministeriums in Berlin ein ordentlicher Karrieresprung. Die Politologin steht damit in der Tradition von Ex-Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD), der von 2002 bis 2005 Bau- und Verkehrsminister im Bund war.

Von Ulrich Wangemann