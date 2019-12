Klara Geywitz will SPD-Vize im Bund werden

Potsdam

Die im Rennen um den Bundesvorsitz der SPD gescheiterte Klara Geywitz will sich auf dem Bundesparteitag am Wochenende für das Amt der stellvertretenden Parteivorsitzenden bewerben. Das bestätigte die 43 Jahre alte Potsdamerin der MAZ. „Die ostdeutschen Landesverbände haben signalisiert, dass sie es gut fänden, wenn ich das machen würde“, sagte Geywitz, die jetzt schon im Bundesvorstand der Partei sitzt. Sie wäre in diesem Fall nach jetzigem Stand die einzige Ostdeutsche in der engsten Parteispitze.

Geywitz sagte, die im Mitgliedervotum erfolgreichen, voraussichtlichen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hätten sich dafür ausgesprochen, dass sie – immerhin bis zuletzt Konkurrentin ums höchste Parteiamt – mit ins Führungsteam aufrückt.

Teamarbeit mit dem Sieger-Duo

Geywitz betonte, die Zusammenarbeit mit dem siegreichen Duo sei auch deshalb gut möglich, weil „wir alle so schlau waren zu wissen, dass wir nach der Entscheidung alle noch immer in derselben Partei sein werden“. Entsprechend sei man im Umgang miteinander fair geblieben.

Die ehemalige Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der Brandenburger SPD hatte gemeinsam mit Vize-Kanzler Olaf Scholz kandidiert und 45,3 Prozent der Stimmen erreicht. Das Sieger-Duo Esken – Walter-Borjans kam im Mitgliederentscheid auf 53 Prozent. Der Bundesparteitag muss noch endgültig über das Spitzenpersonal abstimmen.

Ostdeutsche Stimme im Spitzen-Gremium

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn sprach sich zuletzt für Geywitz als Partei-Vize aus und betonte, es bedürfe einer ostdeutschen Stimme in der engsten Parteiführung. Derzeit hat die SPD sechs stellvertretende Vorsitzende, die Zahl soll aber aller Voraussicht nach auf drei verringert werden. Eine weitere Bewerbung aus Ostdeutschland gibt es derzeit nicht.

Die Politikwissenschaftlerin Geywitz hatte bei der Landtagswahl im September ihr Mandat im Potsdamer Landtag verloren und war dann überraschend ins Rennen um die SPD-Spitze eingestiegen. Ihr Duo-Partner Olaf Scholz wohnt ebenfalls in Potsdam, Scholz’ Frau ist die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD).

Von Ulrich Wangemann