Potsdam

Würstchen mit Kartoffelsalat: Das kommt Heiligabend bei den meisten Deutschen auf den Tisch. Das einfache Gericht soll an die bescheidenen Umstände des ersten Weihnachtsfests erinnern, das sich bekanntlich in einem Stall zu Bethlehem zugetragen hat.

So einfach das Gericht, so vielfältig sind die Rezepte für diesen Klassiker. Wir haben bei Brandenburger Köchen nachgefragt, wie sie ihrem Kartoffelsalat den entscheidenden Pfiff geben. Die Rezepte sind jeweils für vier Personen gedacht.

Benjamin Döbbel, Inspektorenhaus in Brandenburg/Havel

Zutaten: 1 kg Drillinge (festkochende Kartoffeln); 15 g Kümmel; 150 ml Gemüsebrühe oder Kalbsbrühe; 3 rote Zwiebeln; 100 g Chorizo oder Bacon; 2 EL Trüffelöl oder Sonnenblumenöl; 1 TL körniger französischer Senf; 4 EL Aceto Bianco; 5 Radieschen; 200 g Keniabohnen; 4 Stangen Lauchzwiebeln; Handvoll Dill und Minze

Für das Topping: 150 g Griechischer Joghurt; 1 Limette; Prise Kreuzkümmel

Zubereitung: Kartoffeln gründlich waschen. Mit Schale in einen Topf geben, Wasser und Salz hinzugeben und zugedeckt ca. 20 Min. kochen, bis sie gar sind.

Keniabohnen waschen, putzen, zuschneiden. Einen kleinen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und mit ein wenig Zucker und Salz bestreuen. Dann die Bohnen kurz bissfest blanchieren und im Eiswasser abschrecken. Bis zum Anrichten beiseite stellen.

Für die Vinaigrette Zwiebeln schälen und zwei davon fein würfeln (1 fürs Topping aufheben). Dasselbe auch mit der Chorizo (oder Bacon) machen. Anschließend Öl in einem kleinen Topf erhitzen. Schalottenwürfel im Topf andünsten, Chorizo dazugeben und die Brühe zugießen. Essig und Senf einrühren und ca. 2 Minuten köcheln.

Kartoffeln abgießen und in etwas gröbere Scheiben schneiden. Die heiße Salatvinaigrette anschließend über die Kartoffeln gießen mit Salz und Pfeffer abschmecken und ca. 3 Std. ziehen lassen, öfter durchmischen.

Lauchzwiebeln und Radieschen in feine Ringe schneiden. Dill und Minze fein schneiden. Die letzte rote Zwiebel auch in feine Ringe schneiden. Rote Zwiebel, Keniabohnen, Radieschen, Lauchzwiebeln, Minze und Dill zu den Kartoffeln geben und alles vermengen.

Topping:

Abrieb und etwas Saft von der Limette zum Joghurt hinzugeben. Alles zusammen verrühren und mit Salz, Pfeffer, einer Prise Kreuzkümmel und Zucker abschmecken. Alles in einer Bowl mittig anrichten und ein paar Klekse vom Joghurt verteilen. Mit kleinen Dill-und Minzspitzen garnieren.

Christian Heymer, Fritz am Markt in Werder (Havel)

Zutaten: 1 kg Bamberger Hörnchen; 1 EL Kümmel; 4 Eier; 1 Glas Gurken; 200 ml Öl; 200 ml Entenfett; 1 EL Senf; 4 kl. rote Zwiebeln; Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung: Zunächst die Bamberger Hörnchen ca. 25 Min. in gesalzenem Wasser mit Kümmel weich kochen. Die Eier 9 Min. kochen. Schälen und das Eigelb herauslösen. Senf, Eigelb, 50 ml Gurkenwasser sowie die Zwiebeln aus dem Glas in einen Mixer geben. Die gemixte Masse salzen und pfeffern. Dann langsam Öl hinzugeben, damit die Masse emulgiert. Anschließend das temperierte Entenfett (20° C) hinzugeben – fertig ist die Entenfettmayonnaise.

Die Bamberger Hörnchen abgießen und warm schälen. Anschließend in kleine Scheiben schneiden. Gurken und Eiklar fein würfeln. Zwiebeln Würfeln und glasig anbraten.

Alles zusammen in einer Schüssel vermengen und abschmecken. Den Kartoffelsalat kühl, nicht kalt, stellen. Am besten schmeckt er frisch und lauwarm.

Daniel Zander vom Otto Hiemke in Potsdam (4 Pers.)

Zutaten: 1,5 kg mehlig kochende Kartoffeln; etwas Kümmel; 2 mittlere Zwiebeln, feingewürfelt; etwas klein gewürfelter Apfel; 3–4 kleine Gewürzgurken, fein gewürfelt; Gurkenwasser; etwas Mayonnaise (keine Fertig-Salatcreme o. ä.); Salz, Pfeffer; evtl. Essig, Zucker; 1 TL mittelscharfer Senf

Zubereitung: Die Pellkartoffeln in Salzwasser mit Kümmel nicht zu weich kochen, sie garen immer nach. Die Zwiebeln in Öl anschwitzen, je nach Gusto auch noch Apfel dazu. Mit Gewürzgurken, Joghurt und Mayonnaise mischen. Etwas Gurkenwasser hinzugeben, würzen. Mit Senf abrunden.

Von Manuela Blisse und Uwe Lehmann