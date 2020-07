Potsdam

In vielen größeren Städten – auch in Brandenburg drängten die Menschen in der Corona-Krise ins Freie. Die Nachfrage nach Kleingärten stieg. Doch der Einstieg ist gar nicht so leicht. „Bevor ein Kleingarten ein richtiger Kleingarten ist, macht der Arbeit“, sagt zum Beispiel Fred Schenk, der Vorsitzende des Landesverbandes der Gartenfreunde in Brandenburg. Für die MAZ beantwortet er die wichtigsten Fragen, was Interessenten beachten sollten, wenn sie über eine Kleingarten-Parzelle nachdenken.

Wie finde ich einen Kleingarten ?

Schenk empfiehlt die Seite des Landesverbandes der Gartenfreunde als erste Anlaufstelle. Dort sind die Mitgliedsvereine aufgelistet. „Ein Potsdamer wird sicherlich keinen Kleingarten in Brandenburg an der Havel haben wollen. Also kann er sich dort erst einmal informieren und gucken, wo überhaupt etwas frei wäre“, sagt Schenk.

Wer sich eine Anlage ausgeguckt hat, solle sich dort vor Ort erkundigen. „In der Regel ist es dann so, dass ein Vorstand die Betreffenden zum Gespräch einlädt – und dass man sich einmal beschnuppert. Da wird dann gefragt: Warum eigentlich ein Kleingarten und warum genau diese Anlage?“, sagt Schenk. Das sei der Startschuss.

Muss ich in den Verein eintreten?

„Unbedingt berücksichtigen muss man, dass in Brandenburg der Grundsatz gilt: ‚kein Pachtvertrag ohne Mitgliedschaft im Verein‘. Dort wo ich mich für einen Kleingarten interessiere, muss ich also auch Mitglied im Verein werden“, sagt Schenk. Im Normalfall seien die Kleingartenvereine aber allesamt eingetragen und gemeinnützig.

In einem Gespräch bekomme man die Satzung des Vereins. Damit solle man sich auch mal ein bisschen beschäftigen. Sofort entscheiden, müsse man aber meist nicht: „Der Vorstand sollte einem nicht die Pistole auf die Brust setzen“, sagt Schenk. Nägel mit Köpfen könne man dann bei einem weiteren Treffen machen.

Was muss ich beachten, wenn ich eine Parzelle gepachtet habe?

„Es ist unbedingt notwendig, dass man sich mit der Rahmengartenordnung vertraut macht. Das ist so etwas wie die Bibel für den Kleingärtner“, sagt Schenk. Man müsse nicht die großen rechtlichen Bestimmungen auswendig aufsagen können. „Aber die Rahmengartenordnung, die müssen Sie auch wirklich mal lesen“. Darin sei, was der Kleingärtner machen kann und was man als Gemeinschaft gerne möchte.

Auf jeden Fall gilt die sogenannte ein-Drittel-Regelung. Um die komme man nicht herum. Auf einem Drittel des gepachteten Gartens müssen also „Obst und Gemüse in ihrer Vielfalt“ angebaut werden, sagt Schenk. „Es ist schon immer mit ein bisschen Schweiß verbunden. Gute Vorstände sagen dann aber auch nicht, dass man den Garten bis übermorgen tiptop haben muss. Da gibt es dann schon eine Schonfrist. Die sollte aber vielleicht keine 100 Tage dauern.“

Wann ist der beste Zeitpunkt, einen Garten zu übernehmen?

„Es empfiehlt sich nicht, einen Garten während der Saison zu übernehmen. Denn dann ist alles schon in Blütenpracht und soweit hergerichtet. Die beste Zeit für so einen Garten ist eigentlich nachdem alles abgeerntet ist – also im Oktober, November. Oder eben zu Beginn der Saison im März, April. Dann kann man sich selbst entfalten“

Was ist so toll an einem Kleingarten ?

„Am schönsten ist es, wenn junge Menschen das Interesse daran haben, in der Erde zu wühlen. Wenn Sie Freude daran haben, zu sehen, wie aus einem Samenkorn mit Wasser, Sonne und ein bisschen Liebe eine Pflanze wird, die ich dann auch noch verzehren kann. Wenn Sie die erste Tomate eigene Tomate ernten und die dann auch wirklich nach Tomate schmeckt, werden sie merken, dass das auch mit 18 Jahren Freude bereiten kann. Und dass es am Ende nicht nur mit Arbeit und Schweiß, sondern auch mit Ertrag zu tun hat“, sagt Schenk.

Von Ansgar Nehls