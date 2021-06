Potsdam

Fred Schenk (61) ist leidenschaftlicher Kleingärtner und Vorsitzender des Landesverbands der Gartenfreunde in Brandenburg. Im Verband sind gut 62 000 Kleingärtner in 1238 Vereinen und 32 Mitgliedsverbänden organisiert. Mit der MAZ spricht Schenk über den pandemiebedingten Run auf Gärten, Generationswechsel und die Frage, was einen guten Garten eigentlich ausmacht.

Herr Schenk, seit dem Beginn der Pandemie werden Kleingärten immer beliebter. Wie hat sich das in letzter Zeit auf die Vereine ausgewirkt?

Wir spüren schon, dass die Nachfrage in den letzten Monaten gestiegen ist. Wir haben teilweise Parzellen abgeben können, wo wir gar nicht mehr damit gerechnet haben, das wir dafür einen Pächter finden. Mittlerweile führen auch viele Vereine wieder Wartelisten, gerade im Speckgürtel um Berlin herum.

Wie lange sind die Wartezeiten?

Das ist unterschiedlich und liegt irgendwo zwischen wenigen Monaten und paar Jahren. Das kommt auch drauf an, wo die Anlage liegt. Im ländlichen Raum ist die Nachfrage natürlich nicht so groß wie in den urbanen Räumen.

Woher kommen denn die Anfragen?

Momentan sind es vor allem junge Leute, die nach Gärten fragen. Die Frage ist, ob das auch nachhaltig ist.

Befürchten Sie, dass die jungen Leute in zwei Jahren sagen: Ich hab keine Lust mehr?

Fred Schenk hat seit den 1990er Jahren einen Garten in Brandenburg/Havel Quelle: Ulrich Nettelstroth

Der ein oder andere merkt das ja schon nach ein paar Monaten. Dass in den Gärten auch eine Menge Arbeit drin steckt, dass haben viele nicht im Blick. Die sehen nur die Erholung. Aber in so einem Garten ist auch viel zu tun.

Wie gehen die Vereine mit diesen wankelmütigen Neu-Gärtnern um?

Die Vereine schauen schon genau hin. Die suchen Leute, die das Kleingartenwesen leben wollen, die einen Garten suchen, um dort eigenes Obst und Gemüse anzubauen. Deswegen muss man Vereine verstehen, die auch mal detaillierter Nachfragen: Warum soll es ein Kleingarten sein? Hast du dir die Rahmengartenordnung angeschaut?

Das hört sich nach einem Generationswechsel und den damit verbunden Konflikten an.

Das könnte man so sagen. Wir haben in den Vereinen einen Altersdurchschnitt, der bei 62 Jahren liegt. Daher will ich es mal umdrehen: Nicht nur junge Leute suchen jetzt nach Gärten, um während der Pandemie mal aus dem Haus zu kommen. Die Corona-Krise hat sicher auch den ein oder anderen Senior beeinflusst, der gesagt hat: Jetzt ist noch ein günstiger Moment, um den Garten noch ordentlich und vernünftig abzugeben. Wer weiß, wie es aussieht, wenn der Run auf die Gärten in zwei Jahren vorbei ist.

Wo gibt es denn momentan noch Gärten in Brandenburg, wo muss man suchen?

Ich kann Ihnen sagen, wo es schwierig ist: Oberhavel, Potsdam und Bernau (Barnim). In den anderen Regionen muss man direkt bei den Mitgliedsverbänden nachfragen.

Wie teuer sind die Pachten?

Das ist relativ unterschiedlich. Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und Uckermark liegen so bei 6 Cent pro Quadratmeter. Im Durchschnitt liegt der Pachtzins in Brandenburg etwa bei 10 Cent pro Quadratmeter.

Schaut man als Gartensuchender in die Kleinanzeigen, stößt man momentan auf sehr teure Angebote. Da kostet ein Garten auch mal 20.000 Euro. Wie teuer darf den ein Kleingarten bei einem Kauf sein?

Wenn jemand seine Parzelle abgeben möchte, dann wird die bewertet, dann kommt am Ende eine Summe X raus. Diese sollte als Grundlage für die Preisfindung dienen. Aber natürlich halten sich nicht alle an diese Formel. Ich kenne Gärten, die liegen in der Bewertung bei 6.000 Euro und stehen für 36.000 Euro drin. Mit Kleingartenwesen hat das nichts mehr zu tun. Wir sind strikt dagegen, aber Sie wissen auch, wie das ist: Angebot und Nachfrage.

Worauf sollte man achten, wenn man schließlich einen Garten gefunden hat?

Nichts ist so schön detailliert geregelt wie das Kleingartenwesen (er lacht). Ein guter Kleingarten muss geprägt sein durch den Anbau von Ost und Gemüse. Auf mindestens einem Drittel der Fläche. Alles andere liegt im Interesse des Nutzers. Wenn der eine Blühwiese anstatt eines Rasens haben möchte, kann er das gerne machen. Aber nicht auf dem Drittel, das bestimmt ist für Obst und Gemüse.

Seit den 1990er haben sie einen eigenen Garten in Brandenburg/Havel. Warum sind Sie so ein leidenschaftlicher Kleingärtner?

Schauen Sie doch raus: Strahlender Sonnenschein, morgens ein bisschen im Garten wühlen und nachmittags gemütlich hinsetzen, das bekommt man nirgends sonst geboten. Mehr Natur geht nicht und so streng sind die Regeln auch nicht, dass man sich nicht verwirklichen kann. Sie können sich eine schöne Ecke machen, die nur ihnen gefällt und wo der Nachbar vielleicht die Augen verdreht, aber sie sind halt begeistert davon. Das ist auch ein Stück Freiheit.

Von Gesa Steeger