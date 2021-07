Potsdam

Peter Hoffmann untersucht die Veränderung von wiederkehrenden Wettermustern über Europa, darunter auch Großwetterlagen, und bewertet diese im Kontext globaler klimatischer Veränderungen. Er erklärt, warum die Hochwasser-Katastrophe mit Dauerregen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kein Zufall war.

Herr Hoffmann, die Ereignisse im Westen haben ganz Deutschland schockiert. Jetzt fragen wir uns natürlich alle: War es nur ein Unglück oder ist es eine Folge des Klimawandels?

Peter Hoffmann: Durch den Klimawandel sind solche Extremwetterlagen, die zu Stark- und Dauerregen führen können, wahrscheinlicher geworden. Dadurch kann es häufiger entweder kurzzeitig lokal intensiv regnen oder eben auch lang andauernd.

Aber vielleicht ist das derzeitige Geschehen doch nur Zufall.

Aus den Erfahrungen der letzten Extremjahre ist sehr deutlich geworden, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden. Nicht nur woanders sondern auch bei uns in Deutschland können Extremwetterereignisse große Schäden verursachen. Im Sommer gibt es häufiger Hitzewellen gefolgt von lokalem Starkregen.

Wie ist es zu dem fatalen Dauerregen gekommen?

Der Potsdamer Klimaforscher Peter Hoffmann. Quelle: Pik

Die aktuelle Wetterlage ist wie folgt entstanden: Langsam ziehende Tiefs über Mitteleuropa sind in der Regel mit großen Regenmengen in Deutschland verbunden, da sich Luftmassen aus dem Süden und Norden vermischen. Je länger eine solche Wetterlage andauert, desto mehr Regen kann an gleicher Stelle fallen. Durch den Klimawandel verlangsamen sich Wetterlagen und können somit aus dem ersehnten Regen Überschwemmungen heranwachsen. Das Problem ist somit gar nicht die Wetterlage an sich, sondern dass sie über lange Zeit bestehen bleibt.

Kommt also künftig mehr Regen herunter?

Die Gesamtmenge an Regen in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wenig verändert. Aber wenn der Regen fällt, dann intensiver. Klimamodelle geben ein recht eindeutiges Bild, dass Starkregentage in Deutschland zunehmen,unklar ist allerdings in welchem Ausmaß. Die Datenlage dazu ist noch etwas begrenzt.

Von Rüdiger Braun