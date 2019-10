Klimapaket: Flixbus fürchtet Einschnitte ins Streckennetz

Potsdam

Der marktbeherrschende Fernbusanbieter Flixbus fürchtet Einschnitte um bis zu 30 Prozent infolge des Klimapakets der Bundesregierung. Brandenburg könne auch wegen dieser politischen Festlegungen vorerst nicht auf neue Fernbus-Verbindungen hoffen, sagte Flixbus-Chef Jochen Engert im Interview mit der MAZ. Die geplante Mehrwertsteuersenkung für Bahnreisen könnte das Unternehmen so viele Kunden kosten, dass Verbindungen gestrichen werden müssten. „Für uns stellt sich die Frage, wie wir reagieren und welche Teile des Netzes noch haltbar sind“, sagte Engert. „Denn im Gegensatz zur Bahn müssen wir rein privatwirtschaftlich funktionieren.“

Kritik an Steuerermäßigung für Bahn

Im Klimapaket der Bundesregierung sind Steuerersparnisse für die Bahn vorgesehen. Demnach soll die Mehrwertsteuer auf Bahnreisen ab dem kommenden Jahr von 19 auf sieben Prozent sinken. Bahntickets dürften damit bis zu zehn Prozent günstiger werden. Bei Reisen mit dem Fernbus wird hingegen weiterhin eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent erhoben. Dabei fährt die Bahn an sich nicht nachhaltiger als Fernlinienbusse. In gleich mehreren Studien der vergangenen Jahre schneiden Fernbusse sogar leicht besser ab als die Bahn.

So kam eine Untersuchung des Züricher Infras Instituts im Auftrag der Bahn-Lobbyorganisation „Allianz Pro Schiene“ im August zu dem Ergebnis, dass der Fernbus die Gesellschaft pro Fahrgast und Kilometer im Schnitt rund drei Cent koste. Bei einer Bahnfahrt lag das Ergebnis leicht darüber, bei 3,2 Cent. Berücksichtigt wurden dabei sowohl Klimakosten als auch Schäden durch Unfälle, Lärm- und Umweltverschmutzung. Auch das Bundesumweltamt geht in Berechnungen aller wirksamen Treibhausgase von einer besseren Umweltbilanz von Reisebussen aus. Grund hierfür sei die bessere Auslastung der Busse.

Nur wenige Haltestellen in Brandenburg

In Brandenburg floriert das Geschäft mit Fernbussen seit der Liberalisierung des Marktes im Jahr 2013 bisher nicht so sehr wie in anderen Regionen in Deutschland. Flixbus, das mit regionalen Busunternehmen zusammenarbeitet, hat nur Cottbus, Spremberg und vier kleinere Stationen im Landkreis Oberhavel im Repertoire. Städte wie Potsdam, Brandenburg an der Havel oder Neuruppin dagegen gehen bislang leer aus. „Fernlinienbusse müssen der Bahn steuerlich gleichgestellt werden – ganz klar“, fordert auch Lutz Conrad vom Landesverband der Omnibusunternehmen. Er sei strikt gegen eine Mehrwertsteuersenkung für Bahnreisen, sagt Conrad.

Das bislang schleppende Geschäft mit Fernbussen lasse sich mit der geografischen Beschaffenheit Brandenburgs erklären, sagt Conrad. „Viele Brandenburger Unternehmen haben das Problem, dass Berlin immer direkt vor der Nase ist. Dort ist das Angebot einfach viel größer.“ Wer in diesem Geschäft mitspielen wolle, müsse zudem schon eine gewisse Größe haben, um einen seiner Busse fest für eine Linie abzustellen, so Conrad.

Flixbus-Chef Engert befürwortet unterdessen neben einer niedrigeren Mehrwertsteuer einen höheren Preis pro Tonne CO2, als ihn die Bundesregierung vorsieht. Der Einstiegspreis von zehn Euro pro Tonne sei „nicht aggressiv genug“. Ein hoher CO2 -Preis lasse die Leute zweimal nachdenken, ob sie das eigene Auto nehmen sollten. „Das ist ein Effekt, von dem Bahnen und Busse profitieren können“, sagte Engert.

Von Ansgar Nehls