Höhere Taktung, moderneres Fahrgefühl und ein klimafreundlicher Antrieb: Das versprechen der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) und der Betreiber der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) für den weiteren Ausbau des Schienenverkehrs. Im Osten Brandenburgs werden ab Dezember 2024 zum ersten Mal von Siemens gebaute batterieelektrische Regionalzüge unterwegs sein.

Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) hat Anfang Juni 31 zweiteilige Batteriezüge vom Typ Mireo Plus B bei Siemens Mobility bestellt. Das sind fünf batteriebetriebene Züge mehr als ursprünglich geplant. Dank des zusätzlichen Einkaufs werde der geplante Ankauf neuer Dieselzüge für das östliche Schienennetz nun überflüssig, sagte NEB-Geschäftsführer Detlef Bröcker bei der Vorstellung des Projekts am Montag. Für die NEB seien die batteriebetriebenen Züge ein technologischer Sprung, denn bisher würden auf den Oststrecken nur Dieselzüge fahren.

Es fehlt an Oberleitungen

Der Grund für diesen ungewöhnlichen Antrieb von Zügen: Es fehlt im Osten des Landes an Oberleitungen für einen vollständig elektrifizierten Zugverkehr. Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), wies auf den Zeitdruck hin, unter dem die Verkehrsunternehmen bei größeren Infrastrukturmaßnahmen stünden. Der einfachste Weg für einen umweltgerechten Ausbau des Verkehrs wäre schlicht die Elektrifizierung der dortigen Strecken gewesen, so Henckel. Das dauere. „Diese Zeit haben wir nicht.“ Die batteriebetriebenen Züge seien die ideale Lösung.

Die neuen Züge sollen auf insgesamt zwölf Strecken im Osten Brandenburgs verkehren. Dazu gehöre die RB12 zwischen Templin (Uckermark) und Berlin, die RB26 zwischen dem Berliner Ostkreuz und dem polnischen Kostrzyn und die RB60 zwischen Eberswalde (Barnim) und Frankfurt (Oder). Züge sollen auch in höherem Takt fahren.

Wie NEB-Geschäftsführer Bröcker mitteilte, sind die bestellten Mireo Plus B-Züge auf jeder Seite mit drei Türen ausgestattet. Von den drei Türen je Fahrzeugseite und einer neuartigen Wegeleitung im Fahrzeug verspricht sich der Betreiber einen zügigen, unkomplizierten und auch barrierefreien Fahrgastwechsel – auch mit Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen. Die Züge hätten pro Fahrzeuge 128 Sitzplätze. Auch wenn künftig einige der 156 Sitzplätze umfassenden Dieselzüge wegfielen, hätten dank der höheren Taktung künftig mehr Fahrgäste einen Sitzplatz. Hinzu käme serienmäßiges W-LAN und ein extra Familienabteil.

Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit im Verkehr

„Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen“, erklärte für den Hersteller Siemens Mobility der Leiter Nahverkehrs- und Regionalzüge, Elmar Zeiler. Durch die batteriebetrieben Züge könnten die Betreiber und der Verkehrsverbund in Zukunft jährlich rund 4,4 Millionen Liter Diesel im Netz Ostbrandenburg einsparen. Die neuen Züge würden so helfen, die lokalen CO2 -Emissionen in Berlin und Brandenburg um etwa 11.500 Tonnen pro Jahr zu reduzieren.

Die Lithium-Ionen-Batterien für die Energieversorgung reichen laut Siemens mindesten für eine Strecke von 90 Kilometern auch unter schwierigen Bedingungen. Nachgeladen werden können sie sowohl durch eine Oberleitung wie auch durch Ladestationen.

Laut NEB Geschäftsführer Bröcker reiche die Kapazität der Batterien aus, um auch die auf einer rund 80 Kilometer langen Strecke fahrenden Züge des RB60 von Eberswalde nach Frankfurt (Oder) erst in der Endhaltestelle wieder aufzuladen. Die NEB denke auch daran, zusätzliche Ladestationen zum Beispiel in Wriezen (Märkisch-Oderland) oder Werneuchen (Barnim) zu errichten.

Sowohl NEB-Chef Bröcker als auch Zeiler für Siemens räumten ein, dass die hochmodernen Züge in der Anschaffung teurer sind als neue Dieselzüge. Einen konkreten Betrag nannte Zeiler nicht. NEB-Chef Bröcker geht aber davon aus, dass sich die Fahrzeuge schon nach einiger Zeit amortisieren. Sie seien weit weniger reparaturanfällig als Dieselzüge. Nicht zuletzt habe man mit Siemens Mobility auch einen erfahrenen Partner bei der Instandhaltung der Fahrzeuge.

Für Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) sind die neuen Züge „ein Meilenstein der technischen Verkehrswende auf der Schiene“. Die ersten batteriebetriebenen Triebzüge im VBB-Verbundgebiet würden im Hinblick auf Klimafreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit einen echten Mehrwert gegenüber den noch häufig genutzten Zügen mit Verbrennungsmotoren bedeuten. Beermann erinnerte daran, dass nach den Plänen der Landesregierung schon bis 2030 der Anteil des Fuß- und Rad- und des öffentlichen Nahverkehrs an den insgesamt zurückgelegten Wegen von derzeit etwa 40 Prozent auf dann 60 Prozent erhöht werden solle. Die attraktiven modernen Batteriezüge würden Brandenburg dabei helfen, diese Verkehrswende weiter voranzubringen.

Von Rüdiger Braun