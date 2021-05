Potsdam

Die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben der Politik ein wirklich lohnendes Wahlkampfthema vor die Füße geworfen. Die bislang festgelegten Schritte zur Reduzierung des Klimagases Kohlendioxid gehen zu Lasten der Jugend, urteilten sie. Und riefen hinterher: Macht es besser! Mit anderen Worten: Wer den CO2-Ausstieg verbummelt, verstößt gegen die Verfassung und versündigt sich an den kommenden Generationen. Jetzt können sich alle Parteien, die künftig Regierungsverantwortung zu tragen gewillt sind, mit guten Vorschlägen überbieten.

Jeder abgeschaltete Kraftwerksblock zählt

Für Brandenburg steht klar der Kohleausstieg im Focus. Jeder abgeschaltete Kraftwerksblock bringt richtige Erleichterung. Also wird man mit der Leag verhandeln, die sich gegen gewisse Gegenleistungen früher als geplant aus der Kohleverstromung verabschieden könnte. Die Hängepartie bei den Windkraftanlagen müsste ebenfalls ein Ende finden. Die Betreiber von Solaranlagen stehen schon in den Startlöchern und schmieden neue Allianzen, wie der Einstieg des österreichischen Stromriesen Verbund ins märkische Solargeschäft in der vergangenen Woche zeigt.

Letztlich wird vom Ausbau des Ladesäulennetz für E-Autos bis zur besseren Taktung des Schienenverkehrs jeder Lebensbereich auf den Prüfstand kommen. Brandenburg kann sich in diesem Wettbewerb der guten Ideen als Modell für ganz Deutschland empfehlen. Schließlich ist selbst die hiesige Industrie (BASF, Eko-Stahlwerk, Tesla) auf der Suche nach Wegen in eine CO2-neutrale Zukunft.

Von Ulrich Wangemann