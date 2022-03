Potsdam

Brandenburg will Wasser sparen und die Grundwasserentnahme künftig stärker reglementieren. Noch in diesem Jahr soll ein Klimaabschlag eingeführt werden, der von der jährlich erlaubten Entnahmemenge abgezogen wird. Damit sollen die Grundwasserbestände geschont werden, um besser auf den Klimawandel vorbereitet zu sein.

„Wir befinden uns in einer Klimakrise, die in der Zukunft noch stärker werden wird“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Montag. Zwar sagen die Klimamodelle für Brandenburg auch eine erhöhte Niederschlagsmenge voraus. Aber weil die Temperaturen steigen, wird gleichzeitig deutlich mehr Wasser verdunsten, was die die Neubildung von Grundwasser erschweren wird. Schon heute ist es so, dass 70 bis 80 Prozent des Regenwassers verdunstet und damit nicht zur Grundwasserneubildung beitragen kann.

Erste Grundwasserbilanz seit 30 Jahren

Erstmals seit Anfang der 1990er wurde das verfügbare Grundwasserangebot in Brandenburg flächendeckend bilanziert. „Die Daten und Entwicklungstrends sind Grundlage für den künftigen Umgang mit Grundwasser“, erklärte Vogel.

Dafür hat das Landesamt für Umwelt in den 73 Brandenburger Grundwasserbilanzgebieten untersucht, welche Grundwasservorräte vorhanden sind, wie sie sich verändert haben und sich künftig entwickeln könnten.

Rückgang seit den 70er Jahren

Seit den 70er Jahren gehen die Grundwasserstände insgesamt zurück, und zwar vor allem in den höher gelegenen Flächen wie im Fläming oder im Barnim, in der Prignitz oder auf dem Teltow. In den niedriger gelegenen Landesteilen ist dieser negative Trend noch nicht ablesbar.

Die Trockenjahre 2018, 2019 und 2020 mit sinkenden Seenspiegeln und trockengefallenen Flussläufen könnten aber einen Vorgeschmack geboten haben, was künftig zu erwarten ist. Im Schnitt fallen in Brandenburg etwa 560 Millimeter Regen im Jahr. 2018 waren es nur 390 und 2019 nur 505 Millimeter. „Wir müssen davon ausgehen, dass sich der Trend sinkender Grundwasserpegel klimafolgenbedingt fortsetzt“, so Vogel.

Wasserbedarf wird steigen

3,7 Milliarden Kubikmeter Grundwasser erneuern sich im Jahr, nutzbar sind davon nach Berechnungen des Umweltamtes jährlich rund zwei Milliarden Kubikmeter. Die Differenz ergebe sich unter anderem daraus, dass Grundwasser die Oberflächengewässer speise und ein Teil für den Mindestabfluss von Flüssen benötigt werde. Derzeit wird etwa nur die Hälfte der nutzbaren zwei Milliarden Kubikmeter tatsächlich abgeschöpft.

Künftig wird der Wasserverbrauch durch Zuzug steigen, und auch der Bedarf der Landwirtschaft wird zunehmen. Langfristig müsse klimafolgenbedingt mit einer verminderten Grundwasserneubildung gerechnet werden, die in einem Großteil der Bilanzgebiete bis zu 25 Prozent erreichen könne, heißt es.

Mit dem geplanten Klimaabschlag soll nur ein Teil des sich neu bildenden Grundwassers gefördert werden dürfen. „Von der Grundwasserneubildungsrate ist also ein Mengenanteil als zusätzlicher Sicherheitsabschlag, als Klimaabschlag, zurückzuhalten“, erklärte Vogel. Wie hoch dieser Abschlag ausfällt – ob vielleicht 10 oder 20 Prozent – steht noch nicht fest. Auch wird noch überlegt, ob er pauschal landesweit erhoben wird oder ob er lokal, je nach den örtlichen Gegebenheiten, unterschiedlich hoch ausfallen wird.

Von Torsten Gellner