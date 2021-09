Lange galt er als der klarste See im Norden von Deutschland, der Stechlinsee. Doch der Klimawandel macht dem See zu schaffen. Warum die Fontane-Maräne irgendwann aussterben könnte, die Fischerfamilie Böttcher um ihre Existenz fürchtet – und trotzdem nicht die Grünen wählen will. Eine Reportage aus Stechlin.