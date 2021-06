Potsdam

Erneute Bestandsgarantie für alle Krankenhäuser in Brandenburg: Die Landesregierung hat den Erhalt aller 54 Einrichtungen an 66 Standorten bekräftigt. Dazu wurde am Dienstag der inzwischen vierte Krankenhausplan des Landes beschlossen.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, die Krankenhäuser seien und blieben die zentralen Anker der Gesundheitsversorgung. Eine wohnortnahe Versorgung in möglichst allen Teilen des Landes habe oberste Priorität. Von den 54 Krankenhäusern sind 22 in öffentlicher, 19 in privater und 13 in freigemeinnütziger Trägerschaft.

Die geriatrische tagesklinische Versorgung werde gestärkt, Pädiatrien und Geburtsstationen würden gesichert, sagte die Ministerin. Mit dem neuen Krankenhausplan gebe es landesweit auch einen Bettenaufwuchs in den einzelnen Fachgebieten. So werde die Anzahl der vollstationären Betten von 15.313 Betten im Jahr 2017 auf 15.694 vollstationäre Betten angehoben. Im teilstationären Bereich gebe es einen Aufwuchs von 1583 Plätzen (2017) auf nun 1972 Plätze.

Der neue Krankenhausplan sei mit Berlin abgestimmt, sagte Nonnemacher. Der Nachbar will den Plan im September beschließen.

Linke will Krankenhausverbund als landeseigene Gesellschaft

Um die Krankenhäuser in öffentlicher Hand zu sichern, soll nach Auffassung der oppositionellen Linken im Landtag ein Landeskrankenhausverbund gegründet werden. Diese landeseigene Gesellschaft solle über Beteiligungen an den kommunalen Häusern die wirtschaftliche Koordinierung übernehmen und damit die jeweiligen Standorte sichern. Mittel- bis langfristig sollten die privatisierten Krankenhäuser wieder in die öffentliche Hand überführt werden, sagte der Linke-Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer. Als ersten Schritt schlug der Gesundheitspolitiker die Überführung der psychiatrischen Fachkliniken vor.

Zudem müsse die Landesregierung die Förderung der Krankenhäuser von derzeit 110 Millionen Euro dauerhaft auf mindestens 180 Millionen Euro pro Jahr erhöhen.

Nach Angaben von Kretschmer befinden sich bereits 24 der 65 Klinikstandorte in der Hand privater Krankenhauskonzerne. Die Privatisierung gehe meist mit einer deutlichen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der Versorgung der Patienten einher, meinte Kretschmer.

Von Igor Göldner