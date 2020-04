Brandstiftung vermutet: Feuerwehr löscht Holzstapel und verhindert Waldbrand

Klosterfelde

In der Nacht zu Ostersonntag musste die Feuerwehr erneut wegen eines brennenden Holzstapels ausrücken. Gegen 22.30 Uhr am Karsamstag rückten daher die Kameraden der Feuerwehr des Wandlitzer Ortsteils Klosterfelde ( Barnim) aus. Als sie im örtlichen Wald ankamen bestätigte sich die Lage schon auf Sicht. Umgehend wurden weitere Tanklöschfahrzeuge nachalarmiert.

Waldbrand verhindert – Probleme bei Löschwasserbeschaffung

Vor Ort eingetroffen brannten rund 60 Kubikmeter Holzstapel. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf den weiteren Wald verhindert werden. Zu kämpfen hatte die Feuerwehr allerdings mit der Löschwasser-Beschaffung. Da im Wald nur wenig Möglichkeiten bestehen Löschwasser aufzufüllen, mussten weitere Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz kommen.

Zum Einsatz im Wald mussten Tanklöschfahrzeuge nachalarmiert werden. Quelle: Julian Stähle

Mithilfe von Netzmittel konnte der Brand schließlich schnell eingedämmt und gelöscht werden. Die Polizei muss nun ermitteln wie es zu dem Brand kam, geht aber nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.

Mithilfe von Netzmittel konnte der Brand schnell eingedämmt und gelöscht werden. Quelle: Julian Stähle

Nach den trockenen Wintermonaten herrscht derzeit mit Waldbrandstufe 4 eine hohe Gefahr für die Wälder. Dennoch gibt es leider offenbar einige Leute, die fahrlässig oder sogar mutwillig derzeit einen Waldbrand in Kauf nehmen. So mussten die Feuerwehren in Brandenburg in der vergangen Woche mehrfach brennende Holzstapel löschen.

Neuruppin : Landwirt verbrennt Müll am Waldrand

Am Osterwochenende sorgte zudem ein Landwirt bei Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) für viel Unverständnis bei den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei. Er verbrannte einen großen Haufen Unrat und Müll auf seinem Feld – nur wenige Meter vom Waldrand entfernt. Dabei zeigte er kein Verständnis, als die Feuerwehr den Brand löschen wollte. Die Polizei kündigte bereits eine Geldstrafe gegen den Landwirt an.

