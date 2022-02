Potsdam

In Brandenburg soll der künftige Polizeibeauftragte in einer Doppel-Rolle agieren. Er soll zentrale Anlaufstelle für Polizistinnen und Polizisten sein, die mögliche interne Missstände oder Fehler in der Polizeiarbeit aufzeigen können – ohne berufliche Nachteile zu befürchten. Und der neue Beauftragte soll Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger sein, die mit dem Agieren der Polizei nicht einverstanden sind.

Darauf einigten sich die Fraktionen der Koalition im Landtag nach langen, zähen Verhandlungen. Die Innenpolitiker von SPD, CDU und Grüne präsentierten einen entsprechenden Gesetzentwurf. Anders als im Koalitionsvertrag vereinbart, wird es keine eigene Beschwerdestelle im Innenministerium geben. Der Beauftragte ist komplett am Landtag angebunden.

Vorschlagsrecht haben die Fraktionen

Der Entwurf soll noch im Februar in den Landtag eingebracht werden. Anschließend finden im Innenausschuss Anhörungen statt. Noch in diesem Jahr, so die Pläne der Koalition, soll das Gesetz verabschiedet werden. Wer die gut dotierte Stelle bekommen soll, ist aber noch offen. Das Vorschlagsrecht haben die Fraktionen. Im Landtag ist bei der Wahl eine einfache Mehrheit nötig. Die gut dotierte B3-Stelle (rund 8400 Euro im Monat) ist auf sechs Jahre begrenzt. Eine zweimalige Wiederwahl ist möglich. Die Präsidentin des Landtages ernennt den oder die Polizeibeauftragte.

Strittig waren bis zum Schluss die Befugnisse des neuen Polizeibeauftragten, den es erstmals in der Geschichte des Landes Brandenburg geben wird. Die Grünen hätten dem Vernehmen nach gern noch weitreichende Ermittlungsbefugnisse für den neuen Beauftragten gehabt – doch die CDU bremste. Am Ende einigten sich die Fraktionen, auch die Grünen äußerten sich „sehr zufrieden“. Die Abgeordnete Marie Schäffer sagte, die Regelungen seien sinnvoll. Der neue Polizeibeauftragte solle vor allem Transparenz und Kontrolle der Polizei möglich machen und zugleich das Vertrauen in die Polizei stärken.

Grüne: Mittlerrolle zwischen Polizei und Bürger

Zu den Befugnissen gehörten ein Akteneinsichtsrecht, die Befragung von Zeugen und betroffenen Beamten und das unangemeldete Betreten von Polizeidienststellen, hob Schäffer hervor. Außerdem könne der oder die Beauftragte gegenüber dem Innenministerium Empfehlungen oder Beanstandungen äußern. Ein unabhängiger Beauftragter könne auch eine Mittlerrolle zwischen Polizei und Bürger ausüben.

Die SPD-Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz sagte, es gehe darum, die Bürgerinnen und Bürgern des Landes sowie die Polizisten selbst vor Willkür, Vorverurteilung und erniedrigender Behandlung zu schützen. „Die Kontrolle der Polizei ist kein Misstrauen, sondern Grundlage für Vertrauen.“ Die Bürger müssten darauf vertrauen können, dass die Polizei ein verlässlicher Garant für Sicherheit sei und dass Polizisten von falschen Verdächtigungen geschützt werden. „Der Bürger, ob mit oder ohne Uniform, bekommt einen direkten Ansprechpartner, der vor einem dienstrechtlichen Verfahren Konflikte möglichst einvernehmlich lösen soll.“

CDU: Befugnisse nur soweit wie nötig

Der CDU-Innenpolitiker Björn Lakenmacher betonte, die Befugnisse des neuen Beauftragten seien „soweit wie nötig und so weit wie möglich“ ausgebaut und dort eingeschränkt, wo sie juristisch notwendig seien. Die Grenzen der Befugnisse seien das Landes- und Bundesrecht. Wenn ein gerichtliches oder staatsanwaltschaftliches Verfahren laufe, habe der Beauftragte keine Befugnisse. Auch Polizeibeamte könnten sich an die externe und neutrale Stelle des Beauftragten wenden, betonte Lakenmacher. Das gelte auch für innerpolizeiliche Angelegenheiten.

Die oppositionelle Linke begrüßte die Pläne. Fraktionschef Sebastian Walter sagte, seine Fraktion habe schon länger für einen Polizeibeauftragten gekämpft. „Uns ist wichtig, dass wir einen Beauftragten beim Landtag haben, der sich um die Sorgen der Polizisten kümmert und auch um Vorwürfe gegen Polizisten. „Wir haben keinen Generalverdacht gegen Polizisten“, betonte Walter, es müsse im Zweifel aber Klarheit herrschen.

Einen Polizeibeauftragten gibt es auch in Berlin und anderen Ländern, wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Immer wieder forderten Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen die Einführung unabhängiger Stellen, um Vorwürfe von rechtswidriger Polizeigewalt aufklären zu können.

Von Igor Göldner