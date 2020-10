Potsdam

Die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg hält an ihrem Kurs der Aufnahme von Krediten in der Corona-Krise fest – trotz massiver Bedenken von Experten. Nach getrennten Klausuren einigten sich die Fraktionen darauf, für die Jahre 2021 und 2022 eine außergewöhnliche Notlage zu erklären und ein Sondervermögen zu bilden. Das habe das Ziel, die coronabedingten Folgen abzumildern und den Kommunen zu helfen, sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Donnerstag in Potsdam.

Landesrechnungshof und Opposition hatten verfassungsrechtliche Bedenken geäußert, eine außergewöhnliche Notlage gleich bis 2023 festzustellen. Sie verwiesen darauf, dass der Landeshaushalt alljährlich aufzustellen sei. Die Koalition verständigte sich nun darauf, die Notlage nicht bis 2023 festzustellen, wie Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) vorschlug, sondern nur bis 2022.

Redmann sagte, Ziel sei es, 2023 wieder einen Haushalt ohne neue Schulden anzupeilen.

Noch keine Einigung über Kreditaufnahme

Zur Höhe der Kredite werde sich die Koalition erst nach der Steuerschätzung im November äußern, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Bislang war von der Landesregierung für den Haushalt 2021 eine Neuverschuldung in Höhe von 1,9 Milliarden Euro geplant. Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) hatte aber auch schon neue Kredite in Höhe von insgesamt 3 Milliarden Euro ins Spiel gebracht.

