Potsdam

In Brandenburg soll wegen der hohen Corona-Infektionszahlen eine epidemische Notlage festgestellt werden. Das kündigten die Fraktionschefs der rot-schwarz-grünen Koalition gestern im Landtag an. „Die aktuelle Infektionslage erfordert entschiedenes Handeln.“ Die Auslastung der Intensivstationen sei nach wie vor alarmierend, heißt es in einer Erklärung der Fraktionschefs Daniel Keller (SPD), Jan Redmann (CDU) sowie Petra Budke und Benjamin Raschke (beide Grüne).

Landtag kommt nächste Woche zusammen

Der Landtag, der kommende Woche tagt, soll über die Feststellung der Notlage entscheiden. Denkbar ist auch, dass der Landtag noch diese Woche zu einer Sondersitzung zusammentritt, um die „epidemische Notlage“ festzustellen. Das Parlament würde dann die Voraussetzung für weitere Corona-Eindämmungsmaßnahmen schaffen. Die jetzigen Regelungen des Kabinetts gelten bis 15. Dezember.

Für das Inkrafttreten weiterer Regelungen ist aber die Änderung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes nötig. In Deutschland war die „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“ am 25. November ausgelaufen.

Von Igor Göldner