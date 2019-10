Tempolimit in Brandenburg vom Tisch

Potsdam

Weder in ganz Deutschland noch im Land Brandenburg wird es vorerst ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen geben. In Berlin lehnte der Bundestag am Donnerstag einen Antrag der Grünen für eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit ab Januar 2020 mit deutlicher Mehrheit ab. Und auch in den Brandenburger Koalitionsverhandlungen konnten sich die Grünen mit ihrer Forderung nach einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde nicht gegen CDU und SPD durchsetzen. Das erfuhr die MAZ aus Verhandlungskreisen.

Jeder Zweite befürwortet ein Tempolimit

Damit ist ein Tempolimit vom Tisch, obwohl eine Mehrheit der Deutschen eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung befürwortet. Nach einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprechen sich rund 56 Prozent der Bevölkerung grundsätzlich für eine Maximalgeschwindigkeit aus. Jeder Dritte befürwortet ein Limit von 130 Kilometern pro Stunde.

Derzeit können Brandenburger in der Mark auf rund 50 Prozent der Autobahnkilometer so schnell fahren, wie sie wollen.

Künftig werden es allerdings nur noch 40 Prozent sein: Auf der A13 wird zwischen Dreieck Spreewald und dem Schönefelder Kreuz in beiden Richtungen eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde eingeführt. Das Tempolimit war als Reaktion auf die hohe Unfallzahl auf dem Abschnitt schon für das Frühjahr dieses Jahres angekündigt worden. Am Donnerstag hieß es nun aus dem Verkehrsministerium, dass man noch auf die entsprechenden Schilder warte. Bis Jahresende soll das Tempolimit auf der Strecke aber kommen.

Tempolimit führte in Brandenburg zu weniger Unfällen

Zusätzlich ist auf vielen Autobahnkilometern in der Mark die Geschwindigkeit wegen zum Teil viele Jahre andauernder Baustellen eingeschränkt. Auch Betonkrebs führt immer wieder zu vorübergehenden Einschränkungen. Dass sich ein Tempolimit grundsätzlich positiv auf Unfallzahlen und Verkehrsfluss auswirkt, zeigt eine Studie einer Berliner Ingenieursgesellschaft. Die Forscher hatten im Auftrag des Landesbetriebs für Straßenwesen über sechs Jahre die Unfallzahlen auf der A24 untersucht.

Dort war – ebenfalls als Reaktion auf eine Vielzahl von Unfällen – im Jahr 2001 eine Höchstgeschwindigkeit eingeführt worden. Das Ergebnis: Die Zahl der schweren Unfälle halbierte sich. Zeitgleich kam es zu einem harmonischeren Verkehrsfluss. Durch das Tempolimit konnte die Kapazität je Fahrstreifen um 100 Fahrzeuge je Stunde erhöht werden.

