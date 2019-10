Brandenburgs Koalitionsverhandlungen: Bei diesen Themen knirscht es noch

Potsdam

In Brandenburg stehen SPD, CDU und Grüne vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Beim Treffen der Hauptverhandlungsgruppe am Montag, auf dem erstmals über Vorschläge der Arbeitsgruppen beraten wurde, deuteten sich weiter anhaltende inhaltliche Differenzen an. Ein Durchbruch sei noch nicht in Sicht, hieß es am Rande der Verhandlungen in einem Potsdamer Hotel. Auf der Agenda standen die weitere Landesentwicklung, Europa, Bund und Ost-Interessen.

Konfliktstoff gibt es offenbar noch reichlich, obwohl die Sondierungsgespräche sehr ausführlich waren. Offen blieb, ob sich die SPD mit ihrem Vorschlag durchsetzen kann, Regionalbeauftragte für alle Regionen zu installieren, die an die Landesregierung gekoppelt werden. Möglich ist es, diese Beauftragten der Staatskanzlei zuzuordnen. Im Gespräch sind fünf Beauftragte entsprechend den regionalen Planungsregionen im Land. Vorbild ist der Lausitz-Beauftragte, der seinen Sitz in Cottbus hat und bereits in der vorherigen Wahlperiode von SPD und Linke eingesetzt wurde.

Streitpunkt: Ministerium in der Lausitz

Der Plan der früheren rot-roten Koalition, das Wissenschaftsministeriums von Potsdam nach Cottbus zu verlegen, ist weiter strittig. Die CDU wiederum hatte im Wahlkampf ein eigenständiges Lausitz-Ministerium in Cottbus gefordert. Ziel ist jeweils, die Region wegen des Kohleausstiegs bis spätestens 2038 zu stärken und den Strukturwandel in der Lausitz zu befördern. CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte am Rande der< Verhandlungen: „Klar ist, dass wir die Lausitz in einem gewissen Umfang stärken wollen, aber es muss auch inhaltlich überzeugend sein.“

Länger debattiert wurde auch über das Abstimmungsverhalten im Bundesrat. Bislang gilt, sich im Fall von Uneinigkeit in der Koalition im Bundesrat zu enthalten. In einer Dreier-Koalition wird aufgrund der unterschiedlichen parteipolitischen Interessen aber vermehrt mit Enthaltungen gerechnet. Bisher wurde vergeblich nach einem Modus gesucht, diese Enthaltungen möglichst zu vermeiden.

Windkraft-Ausbau bleibt strittig

Auch der weitere Ausbau der Windkraft bleibt strittig. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen sagte: „Die Frage ist wirklich: Wie können wir das so machen, dass die Menschen nicht übermäßig belastet sind oder noch mehr belastet werden?“ Stübgen forderte eine gerechte Verteilung der Windrad-Standorte.

Die Koalitionäre wollen dabei vor allem auf Repowering setzen, also das Ersetzen von alten Windrädern durch neue modernere, leistungsfähigere Anlagen. Ziel ist es, die in der Energiestrategie des Landes vorgesehenen 10.500 MW an installierter Windleistung in den kommenden Jahren zu erreichen. Darauf hatten sich die drei Partner bereits verständigt.

Ehrgeiziger Zeitplan

Die künftigen Koalitionspartner SPD, CDU und Grünen wollen nach bisherigen Plänen bis Mitte Oktober, spätestens Ende Oktober fertig werden. Vereinbart wurden weitere sechs Sitzungstermine der Hauptverhandlungsgruppe in den kommenden zwei Wochen. Als besonders strittig gelten auch die Themen Landwirtschaft, innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaft.

Bis Weihnachten muss ein Ministerpräsident im Landtag gewählt werden, sonst droht eine Neuwahl. „Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir spätestens am 20./21. Oktober fertig sein können“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Im Gespräch mit der MAZ hatte Woidke bereits angekündigt: „Es wird kein Spaziergang“

Von Igor Göldner