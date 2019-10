Kenia-Koalitionäre: Noch kein Durchbruch bei Agrar und Umwelt

Potsdam

Die künftige rot-schwarz-grüne Koalition ist sich bei den strittigen Themen zur Landwirtschafts- und Umweltpolitik sowie zum Klimaschutz bislang nicht einig geworden. Ein Durchbruch wurde noch nicht erzielt, hieß es am Rande der Koalitionsverhandlungen am Montag in Potsdam, die bis in den späten Abend andauern. Das von einer Arbeitsgruppe im Vorfeld erarbeitete Papier mit konkreten Vorschlägen war nach fünf Verhandlungsstunden noch nicht einmal zur Hälfte abgearbeitet.

Zu den großen Streitthemen gehören die Verteilung der EU-Strukturhilfen für die Landwirtschaft, die Höhe der Unterstützung für Öko-Betriebe und der künftige Umgang mit Wölfen. Auch beim Klimaschutz soll es haken. Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher sagte: „Da müssen wir noch mal ran.“

Zur Unterstützung von Öko-Betrieben erklärte der kommissarische CDU-Landeschef: „Mehr bio dann, wenn die Landwirte auch merken, dass sie beim Umstieg auf Biolandbau eine Ertragssituation haben, von der sie auch leben können.“ Die habe in der Region um Berlin durchaus wirtschaftliches Potenzial.

Streitthema Wölfe wurde vertagt

Das Streitthema zum Umgang mit den Wölfen soll vertagt werden. „Wir müssen das Bundesgesetz abwarten, dass in Arbeit ist“, meinte CDU-Chef Stübgen. In den Sondierungsverhandlungen hatten sich die drei Parteien bereits darauf geeinigt, dass sogenannte Problemwölfe, die Weidetiere reißen, abgeschossen werden dürfen. Einig sei sich die Koalitionsrunde auch darüber, dass der ehrenamtliche Tierschutz, etwa in Tierheimen, finanziell unterstützt werden sollen.

Reserviert zeigte sich Woidke gegenüber der Forderung der Naturschutzverbände, den Landwirten den Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten zu untersagen. Dazu hatten die Verbände eine Volksinitiative zum Artenschutz gestartet, die bereits mehr als 65.000 Bürger unterschrieben haben. „Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir nicht den einen gegen den anderen ausspielen“, erklärte der Regierungschef. „Wir wollen, dass mehr Artenschutz in Brandenburg passiert - und das geht nicht gegen die Landwirtschaft in Brandenburg, sondern nur mit ihr.“ Die Grünen wiederum stehen hinter der Volksinitiative „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern“ der Natur- und Umweltschutzverbände im Land.

Der Landesbauernverband hat eine eigene, konkurrierende Volksinitiative gestartet. Sie heißt: „Insekten schützen, Kulturlandschaft bewahren“ und wird von Landnutzern wie Bauern, Jägern und Fischern getragen. Im Gegensatz zu den Umweltverbänden fordert diese Initiative kein Verbot von Pflanzenschutzmitteln, sondern nur deren Reduzierung.

Kenia-Koalition will Nachhaltigkeitsbeirat wiedergründen

Die Koalition wurde sich bereits einig, ein Gesetz zu erarbeiten, um den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und Betrieben durch branchenfremde Investoren zu erschweren. Landeseigene Agrar- und Forstflächen sollen grundsätzlich nicht mehr verkauft werden, heißt es.

Die Koalition verständigte sich auch darauf, einen Nachhaltigkeitsbeirat des Landes einzurichten, an dem auch Klimaforscher beteiligt werden sollen. Einen solches Expertengremium gab es bereits von 2010 bis 2014 in der Zeit der rot-roten Koalition, war aber auf Drängen der SPD abgeschafft worden.

Neu ist die Erarbeitung eines Klimaplans für Brandenburg. Er soll konkrete Ziele für die Bereiche Energie, Wohnen, Landwirtschaft und Verkehr enthalten. Auch sollen dort Aussagen zum Landschaftswasserhaushalt, zum Waldumbau und zur Moorrevitalisierung getroffen werden.

Ausbau der ökologischen Landwirtschaft vereinbart

Allgemein hatten sich die drei Partner darauf verständigt, den Anteil der ökologischen Landwirtschaft durch einen Aktionsplan „deutlich“ zu erhöhen. Zugleich wird betont, dass der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft nicht zulasten bestehender klassischer Agrar-Betriebe stattfinden dürfe. Diese müssten weiterhin einen unverzichtbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten und seien „Garant für Wertschöpfung und Beschäftigung im ländlichen Raum“.

Der Ausbau der regionalen Produktion und Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte ist ein weiteres Ziel der Koalition.

Von Igor Göldner