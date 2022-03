Potsdam

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält an dem Ziel fest, den Ausstieg aus der Kohleverstromung „idealerweise“ um acht Jahre auf 2030 vorzuziehen, so wie es im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung festgehalten ist. Das machte er am Mittwochabend nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt deutlich.

Er gehe weiter davon aus, dass es gelingen könne, den Ausstiegs-Zeitraum nach vorne zu ziehen. Dies bedeute aber auch, dass die zugesagten Maßnahmen zur Stärkung der betroffenen Kohle-Regionen nach vorne gezogen werden, so Habeck. „Wir sind klug beraten, dass die neuen Arbeitsplätze da sind, bevor die alten wegfallen.“

Machbarkeitsstudie zum Kohle-Ausstieg

Unter welchen Voraussetzungen ein früherer Ausstieg gelingen könne, soll eine wissenschaftlich-technische Machbarkeitsstudie klären. Über das Ergebnis will Habeck mit den betroffenen Ländern reden – und versuchen, einen Konsens zu erzielen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußerte sich skeptisch. Einen vorgezogenen Kohle-Ausstieg könne es nur geben, wenn die Energieversorgung gesichert sei. Dafür sei ein beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren Energien unabdingbar. Derzeit dauere es fünf bis sieben Jahre von der Planung eines Windrads bis zur Genehmigung und zur Errichtung. „Wenn wir bei diesen Zeiten bleiben, wird es nicht möglich sein, diese Ziele zu erreichen“, sagte Woidke.

Es gehe auch nicht, dass Deutschland die Kohle-Verstromung beende, um dann Kohle-Strom aus dem Ausland zu importieren.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte ebenfalls: „Das Ziel 2030 ist nicht möglich in dem jetzigen Rahmen.“ Es bleibe abzuwarten, wie das von Habeck angekündigte Gesetzespaket zur Beschleunigung von Planungen und Genehmigungen aussehe. „Darauf sind wir sehr gespannt.“

Von Torsten Gellner