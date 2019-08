Potsdam

Mit einer neuen Landesentwicklungsgesellschaft will Brandenburg mehrere geplante große Strukturprojekte in der Lausitz infolge des Kohleausstiegs umsetzen. Das Kabinett beschloss die Gründung am Dienstag in Potsdam als Tochter der Landesinvestitionsbank mit Sitz in der Lausitz – wo genau, war zunächst...