Potsdam

Die Grünen sind einen weiten Weg gegangen – vom radikalen Pazifismus hin zu einer in Verantwortung stehenden Regierungspartei, die sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht. Allerdings scheuen sie sich, ihren Realismus noch weiter zu treiben und die Idee eines vorgezogenen Kohleausstiegs fallenzulassen. Ein solches Eingeständnis läge mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine im Interesse der Energiesicherheit Deutschlands.

Maximale Schmerzen für die Klima-Partei

Doch für die Grünen wäre der Schritt mit maximalen Schmerzen verbunden. Deshalb klammern sie sich an die – immer unrealistischer werdende – Jahreszahl 2030. Im Land Brandenburg gehört der Kampf gegen die Bagger zu den Grundpfeilern der Partei. Der Klimaschutz mobilisiert junge Leute und sichert den Grünen damit eine Unterstützerschaft, von der andere Parteien nur träumen können. Anschlussfähig zu bleiben gegenüber dem Fridays-for-Future-Milieu, ist für die Grünen langfristig eine Überlebensfrage.

Regieren heißt: Kröten schlucken

Natürlich gibt man ein solches Pfund nicht leicht auf. An keinem anderen Feld haben sich – vor 2019 – die damals noch oppositionellen Grünen härter an der rot-roten Brandenburger Landesregierung abgearbeitet als an der Kohlepolitik. Man kann aber auch sagen: 2019 war die Welt noch eine andere. Und Regieren heißt: Kröten schlucken.

Von Ulrich Wangemann